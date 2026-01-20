Erlent

Telur Trump gera mis­tök

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
„Þegar vinir takast í hendur verður það að hafa einhverja þýðingu,“ segir Ursula von der Leyen um tollahótanir Trump en Bandaríkin og ESB undirrituðu viðskiptasamning í sumar. 
„Þegar vinir takast í hendur verður það að hafa einhverja þýðingu,“ segir Ursula von der Leyen um tollahótanir Trump en Bandaríkin og ESB undirrituðu viðskiptasamning í sumar.  EPA

Grænlenska landsstjórnin telur ólíklegt að Bandaríkjamenn beiti hervaldi til að leggja Grænland undir sig. Þjóðin þurfi þó að vera undirbúin fyrir óvæntar vendingar í samvinnu við aðrar þjóðir. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir hótanir Bandaríkjanna um tolla á lönd sem styðja Grænland, mistök.

Grænlenska landsstjórnin hélt blaðamannafund í dag vegna stöðunnar sem upp er komin vegna áforma Bandaríkjaforseta um að yfirtaka landið.

„Það er ekki sennilegt að hervaldi verði beitt en við verðum að vera vakandi og viðbúin öllum mögulegum aðstæðum,“ sagði Muté B. Egede fjármálaráðherra Grænlands á fundinum.

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór enn og aftur mikinn í morgun um fyrirætlanir sínar um að taka yfir landið. Á samfélagsmiðli sínum Truth Social birti hann gervigreindarmynd þar sem sjá má hann, varaforseta og utanríkisráðherra landsins nema land á Grænlandi. 

Þá birti hann skjáskot af sem hann segir að séu frá Mark Rutte framkvæmdastjóra Nató þar sem kemur fram að Rutte ætli að vekja athygli á framlagi Trump á Gasa og í Úkraínu og sé staðráðinn í að finna leið áfram varðandi Grænland. 

Hótanir Trump hafa sett svip sinn á umræður á fundi Alþjóðaefnahagsráðsins sem hófst í Davos í Sviss í gær. Von er á að Trump ávarpi þjóðarleiðtoga þar á morgun. Hann hótaði á blaðamannafundi í síðustu viku að Bandaríkin muni setja refsitolla á þau lönd sem reyni að koma í veg fyrir yfirtöku Grænlands. 

Óásættanlegt

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, lagði áherslu á að slíkir tollar mættu ekki verða að veruleika í efa í ávarpi sínu á fundinum í Davos í dag.

„Og þess vegna eru boðaðir viðbótartollar mistök, sérstaklega á milli gamalla bandamanna. Evrópusambandið og Bandaríkin samþykktu viðskiptasamning í júlí síðastliðnum. Og í stjórnmálum, eins og í viðskiptum, er samningur samningur. Og þegar vinir takast í hendur verður það að hafa einhverja þýðingu,“ sagði von der Leyen. 

65 Þjóðarleiðtogar taka þátt í fundinum í Davos en íslensk stjórnvöld eru ekki með fulltrúa þar. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir afstöðu sína varðandi fyrirætlanir Trump skýra.

„Ég hef sagt það og segi það áfram, þessi framganga Bandaríkjaforseta er óásættanleg.“

Kristrún segist ekki hafa fengið nein skilaboð um að Bandaríkjastjórn ætli að leggja frekari tolla á Ísland vegna afstöðu stjórnvalda til málsins.

„Við höfum ekki fengið nein sérstök skilaboð hvað það varðar. Mér sýnist að upphafsviðbrögðin, að minnsta kosti hvað varðar tollana, hafi snúið að þeim löndum sem hafi sent einhvern mannskap til Grænlands í tengslum við ákveðnar æfingar. Ísland visulega sendi mannskap þangað en það er auðvitað í borgaralegum tilgangi.“

Bandaríkin Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Evrópusambandið Skattar, tollar og gjöld Grænland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið