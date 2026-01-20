Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Hólmfríður Gísladóttir skrifar 20. janúar 2026 06:29 Bandaríkjaforseti birti þessa mynd á Truth Social nú í morgun. Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt áfram ögrunum sínum í nótt og birti nú í morgunsárið mynd af sér, JD Vance varaforseta og Marco Rubio utanríkisráðherra að nema land á Grænlandi. Þá birti hann aðra mynd sem sýnir hann ræða við leiðtoga Evrópu í Hvíta húsinu en á stóru korti fyrir framan þá eru Venesúela, Grænland og Kanada merkt bandaríska fánanum. Báðar myndir eru augljóslega tilbúningur og fals. Myndin sýnir hvernig Trump sér framtíðina fyrir sér. Trump birtir einnig skilaboð sem hann segist hafa fengið frá Emmanuel Macron Frakklandsforseta, þar sem Macron virðist segja að löndin séu samtaka varðandi Sýrland og geti gert góða hluti varðandi Íran en hann skilji ekki hvað Trump sé að fara varðandi Grænland. Þá virðist Macron, samkvæmt Truth Social færslu Trump, bóðast til þess að boða til G7 fundar í París eftir World Economic Forum í Davos, sem nú stendur yfir, þar sem Úkraínumönnum, Dönum og Sýrlendingum yrði boðið og Rússum á hliðarlínunni. Þá leggur hann til að leiðtogarnir tveir eigi kvöldverð í París á fimmtudaginn. Trump segist einnig í færslu hafa átt gott samtal við Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, en ítrekar að það verði ekki aftur snúið varðandi Grænland og að Bandaríkin séu eina ríkið sem getur tryggt frið í heiminum. Það verði hins vegar ekki gert nema í gegnum „STYRK!“ skrifar forsetinn. Grænland Danmörk Bandaríkin Kanada Donald Trump Mest lesið Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Erlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Innlent Deilt um verðhækkanir Veitna Innlent Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Innlent Vitleysan „í þessum óþekka strák í Hvíta húsinu“ leiði vonandi til sjálfstæðis Erlent Hljóp á sig Innlent Íslendingur handtekinn á EM Innlent Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Innlent Fleiri fréttir Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Vitleysan „í þessum óþekka strák í Hvíta húsinu“ leiði vonandi til sjálfstæðis Skoða bann við nektarforritum eftir X-hneykslið Býður Pútín sæti í „friðarráði“ fyrir Gasaströndina Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Boðar leiðtogaráðið á aukafund vegna hótana Trumps Brýndi fyrir Trump að tollun hans væri „röng“ Þjóðverjar yfirgefa Grænland Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“ Hervæddur hvunndagurinn í Nuuk Átta látnir á einum degi vegna snjóflóða Miklar sviptingar í Sýrlandi Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Tollahótanir Trump gætu hrundið af stað uggvænlegri atburðarás Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Sjá meira