Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins Jakob Bjarnar skrifar 20. janúar 2026 15:49 Brynjar segir kraftaverk hafa gerst eftir að Guðmundur Ingi gekkst undir hjartalokuaðgerð og Inga hafi risið upp, eftir að hafa verið öryrki til fjölmargra ára og reynst hamhleypa til allra verka. vísir/vilhelm Brynjar Níelsson, fyrrverandi stjórnmálamaður, hefur látið lítið fyrir sér fara á Facebook, sem hafði fram til þess að hann var skipaður tímabundið dómari við héraðsdóm, verið hans helsti skotpallur. En nú er eins og allar flóðgáttir hafi brostið. „Á nýju ári hefur margt merkilegt og undarlegt gerst tengt stjórnmálum. Fyrrum menntamálaráðherra fór í hjartalokuaðgerð sem varð til þess að hann þurfti ekki að nota hækjur lengur eftir að hafa þurft að skakklappast með þær árum saman. Þetta mun vera mesta kraftaverk sögunnar síðan Jesús reisti Lazarus upp frá dauðum. Ég vildi gjarnan hitta þennan lækni og athuga hvort að hægt væri að fá náttúruna aftur með svona aðgerð,“ skrifar Brynjar. Og hann er rétt að hita upp. Óvinnufær öryrki reynist hamhleypa Og Brynjar segir kraftaverkin fleiri og beinir nú spjótum sínum að formanni Flokks fólksins, henni Ingu Sæland: „Formaður Flokks fólksins tók að sér að sinna þremur ráðuneytum á sama tíma þrátt fyrir að hafa verið óvinnufær öryrki árum eða áratugum saman áður en stjórnmálaferillinn hófst. Og krafturinn er slíkur að hún tekur að sér að auki verkefni úr öðrum ráðuneytum ókeypis.“ Brynjar, sem hefur verið orðaður við framboð í sveitarstjórnarkosningum, nánar tiltekið fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni, heldur ótrauður áfram og nú er það Ólafur Ragnar Grímsson sem er dreginn fram til vitnis. „Eftir það sem er á undan gengið á stjórnarheimilinu var ekki skrítið að fyrrum forseti lýðveldisins sæi sig knúinn til að mæta í Silfrið til að hvetja ráðherra ríkisstjórnarinnar til að anda með nefinu og einblína á að gæta hagsmuna þjóðarinnar umfram hagsmuni annarra. Mátti skilja fyrrum forseta svo að andlegt jafnvægi væri afskaplega mikilvægt stjórnmálamönnum sem ætli að gera gagn.“ Áfengisneysla eldri borgara Brynjar lýkur hugleiðingum sínum á að tala um að fréttir af aukinni áfengisneyslu eldri borgara hafi slegið sig mest á nýju ári. Hann segir eiginkonu sína áhyggjufulla vegna þessa, sér í lagi eftir að hann sjálfur gekk í hóp eldri borgara. Það gæti skekkt myndina. „Svo finnst Soffíu allt í lagi að eldri borgarar staupi reglulega enda slík iðja talin árangursrík glímunni við einmanaleika og leiðindi.“ Brynjar hefur gefið það út að hann sé hættur í stjórnmálum en eftir því sem Vísir kemst næst eru þeir sem sjá um lista Sjálfstæðisflokksins í borginni langt í frá búnir að gefast upp á að suða í honum að gefa kost á sér til að taka sæti á lista. Samfélagsmiðlar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Formaður Landsambands eldri borgara segir fréttir af aukinni áfengisdrykkju eldra fólks hafa komið verulega á óvart. Vandamálið sé falið og þörf sé á fræðslu til eldri borgara um skaðsemi áfengis. 20. janúar 2026 13:00 Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur Ólafur Adolfsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins beindi fyrirspurn til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, í óundirbúnum fyrirspurnum á þinginu áðan en hann hjólaði í Flokk fólksins. 19. janúar 2026 15:57 Mest lesið Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Innlent Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent Skutu flugskeytum fyrir tólf milljarða á einni nóttu Erlent Ingibjörg býður sig fram í formanninn Innlent Magnús Eiríksson borinn til grafar Innlent Fleiri fréttir Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Deilt um verðhækkanir Veitna Veita hjúkrunarheimilum ráðgjöf vikulega vegna drykkju eldri borgara Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Rauð norðurljós vegna kórónugoss Hljóp á sig Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Sjá meira