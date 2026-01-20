Innlent

Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins

Jakob Bjarnar skrifar
Brynjar segir kraftaverk hafa gerst eftir að Guðmundur Ingi gekkst undir hjartalokuaðgerð og Inga hafi risið upp, eftir að hafa verið öryrki til fjölmargra ára og reynst hamhleypa til allra verka.
Brynjar segir kraftaverk hafa gerst eftir að Guðmundur Ingi gekkst undir hjartalokuaðgerð og Inga hafi risið upp, eftir að hafa verið öryrki til fjölmargra ára og reynst hamhleypa til allra verka. vísir/vilhelm

Brynjar Níelsson, fyrrverandi stjórnmálamaður, hefur látið lítið fyrir sér fara á Facebook, sem hafði fram til þess að hann var skipaður tímabundið dómari við héraðsdóm, verið hans helsti skotpallur. En nú er eins og allar flóðgáttir hafi brostið.

„Á nýju ári hefur margt merkilegt og undarlegt gerst tengt stjórnmálum. Fyrrum menntamálaráðherra fór í hjartalokuaðgerð sem varð til þess að hann þurfti ekki að nota hækjur lengur eftir að hafa þurft að skakklappast með þær árum saman. Þetta mun vera mesta kraftaverk sögunnar síðan Jesús reisti Lazarus upp frá dauðum. Ég vildi gjarnan hitta þennan lækni og athuga hvort að hægt væri að fá náttúruna aftur með svona aðgerð,“ skrifar Brynjar. Og hann er rétt að hita upp.

Óvinnufær öryrki reynist hamhleypa

Og Brynjar segir kraftaverkin fleiri og beinir nú spjótum sínum að formanni Flokks fólksins, henni Ingu Sæland:

„Formaður Flokks fólksins tók að sér að sinna þremur ráðuneytum á sama tíma þrátt fyrir að hafa verið óvinnufær öryrki árum eða áratugum saman áður en stjórnmálaferillinn hófst. Og krafturinn er slíkur að hún tekur að sér að auki verkefni úr öðrum ráðuneytum ókeypis.“

Brynjar, sem hefur verið orðaður við framboð í sveitarstjórnarkosningum, nánar tiltekið fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni, heldur ótrauður áfram og nú er það Ólafur Ragnar Grímsson sem er dreginn fram til vitnis.

„Eftir það sem er á undan gengið á stjórnarheimilinu var ekki skrítið að fyrrum forseti lýðveldisins sæi sig knúinn til að mæta í Silfrið til að hvetja ráðherra ríkisstjórnarinnar til að anda með nefinu og einblína á að gæta hagsmuna þjóðarinnar umfram hagsmuni annarra. Mátti skilja fyrrum forseta svo að andlegt jafnvægi væri afskaplega mikilvægt stjórnmálamönnum sem ætli að gera gagn.“

Áfengisneysla eldri borgara

Brynjar lýkur hugleiðingum sínum á að tala um að fréttir af aukinni áfengisneyslu eldri borgara hafi slegið sig mest á nýju ári. Hann segir eiginkonu sína áhyggjufulla vegna þessa, sér í lagi eftir að hann sjálfur gekk í hóp eldri borgara. Það gæti skekkt myndina.

„Svo finnst Soffíu allt í lagi að eldri borgarar staupi reglulega enda slík iðja talin árangursrík glímunni við einmanaleika og leiðindi.“

Brynjar hefur gefið það út að hann sé hættur í stjórnmálum en eftir því sem Vísir kemst næst eru þeir sem sjá um lista Sjálfstæðisflokksins í borginni langt í frá búnir að gefast upp á að suða í honum að gefa kost á sér til að taka sæti á lista.

Samfélagsmiðlar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið