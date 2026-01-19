Ólafur sakar Ingu um að vera sjúka í að láta mynda sig við skóflustungur

Ólafur Adolfsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins beindi fyrirspurn til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, í óundirbúnum fyrirspurnum á þinginu áðan en hann hjólaði í Flokk fólksins.
Áður hafði Sigríður Andersen Miðflokki spurt Kristrúnu út í sama atriði en hún gat ekki fengið það út að þetta stæðist lög og stjórnarskrá.
Ekki var annað á Ólafi að skilja en að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, væri óð í að láta mynda sig við að taka að taka skóflustungur – öðruvísi væri ekki hægt að skilja tilfærslu á verkefnum innan ríkisstjórnarinnar.
Ólafur talaði um vandræðagang ríkisstjórnarinnar og hringlandahátt, að hún virtist engan enda ætla að taka og málefni aldraðra virtust nýjasta axarskaft hennar.
„Nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að klippa í sundur ábyrgðina á málefnum aldraðra með því að færa afmarkaðan hluta hennar frá félags- og húsnæðismálaráðherra til barna- og menntamálaráðherra, málefnasviðs hvers hefur merkilegt nokk ekkert með aldraða að gera. Stjórn, skipulag og stefnumótun verður áfram á ábyrgð félags- og húsnæðismálaráðherra, sem og öll önnur þjónusta fyrir aldraða, nema það eitt að byggja hjúkrunarheimili og þjónustuíbúðir fyrir eldra fólk.“
Hér er Ólafur að tala um Ingu Sæland sem er barna- og menntamálaráðherra. Hann segir engin rök hafa verið færð fyrir þessari ákvörðun. Hún hafi augljóslega … „hefur engan annan tilgang en að gera nýjum barna- og menntamálaráðherra áfram kleift að nást á mynd við að klippa á borða við opnum hjúkrunarheimila.“
Ólafur spurði, líkt og Sigríður, í framhaldi þessa hvaða rök hafi legið að baki þessari tilfærslu á málefnum hjúkrunarheimila innan ríkisstjórnarinnar og hvernig það samræmist lögum og stjórnarskrá að ráðherra fari með tiltekið málefni án þess að bera ábyrgð á því?
Kristrún svaraði því svo til að hún kynni vel að meta að þingmenn veltu lagatæknilegum málum fyrir sér. Hún hefði aldrei skrifað undir slíka tilhögun nema hún hefði fyrst kannað lögmætið og að hennar mati stæðist þetta bæði lög og stjórnarskrá. Þetta væri vissulega óvenjuleg ráðstöfun en væri það nú ekki árangurinn sem öllu skipti? Kristrún vildi meina að Inga Sæland hefði unnið þrekvirki í uppbyggingu hjúkrunar- og dvalarheimila aldraðra.
Ólafur taldi Kristrúnu á gráu svæði og sagði að hvernig gæti forsætisráðuneytið komist að þeirri niðurstöðu að ráðherra gæti borið lagalega ábyrgð á málaflokki sem samkvæmt forsetaúrskurði heyrir undir ráðuneyti sem annar ráðherra ber alla ábyrgð á? Og að Inga hefði í tvígang gerst brotleg við lög með embættisfærslum sínum.
„Annars vegar með því að láta hjá líða að skipa í stjórn Tryggingastofnunar þrátt fyrir lagaskyldu þar um og hins vegar þegar hún braut jafnréttislög við skipan í stjórn HMS. Finnst ráðherra það ásættanlegt að hæstvirtur barna- og menntamálaráðherra geti brotið lög í málefnum hjúkrunarheimila án þess að bera nokkra lagalega ábyrgð þar á?“
Kristrún taldi þetta ekki maklegt og sagði það svo að um væri að ræða samkomulag milli tveggja ráðherra: Inga Sæland bæri ábyrgð, hún vildi fylgja því mikla starfi sem hún hefði unnið eftir.
Inga Sæland, félags og húsnæðismálaráðherra, tók í dag fyrstu skóflustunguna að stækkun hjúkrunarheimilisins við Sóltún í Reykjavík. Áætlað er að bæta 67 hjúkrunarrýmum við Sóltún og eru verklok áætluð 2027.