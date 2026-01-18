Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. janúar 2026 12:37 Trump tók vel í gjörning Machado. Getty Nóbelsnefnd friðarverðlaunanna hefur gefið út yfirlýsingu vegna framsals Maríu Corinu Machado verðlaunahafa á medalíu sinni til Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Yfirlýsingin er stutt og afdráttarlaus og segir nefndin að verðlaunin séu verðlaunahafans eins, burtséð frá því hvar peningurinn sé niðurkominn. María Corina Machado hlaut friðarverðlaunin á síðasta ári fyrir baráttu gegn harðræði Nicolás Maduro í Venesúela. Hún var umtöluð sem líklegasti arftaki Maduro tækist að velta honum af stóli en Donald Trump virtist lítið gefa lítið fyrir leiðtogahæfni hennar eftir að Bandaríkjaher tók Maduro fastan í upphafi árs. Hún fagnaði aðgerðum Bandaríkjahers ákaft og tilraunir hennar til að skjalla Bandaríkjaforseta keyrðu svo um þverbak þegar hún fór á fund forsetans í Hvíta húsinu og afhenti honum verðlaunapening sinn. Nóbelsnefndin gaf í dag út yfirlýsingu þar sem hún tekur afstöðu sína til slíks framsals verðlaunapeninga skýrt fram. „Verðlaunahafi getur hvorki deilt verðlaununum með öðrum né framselt það eftir að tilkynnt hefur verið um hver hlýtur verðlaunin. Friðarverðlaun Nóbels geta sömuleiðis aldrei verið afturkölluð. Ákvörðunin er endanleg og gildir til frambúðar,“ segir nefndin. Ekki er vísað til Machado með beinum hætti en nefndin segist ekki líta svo á að það sé hlutverk hennar að taka þátt í umræðum um verðlaunahafa eða pólitískum athöfnum þeirra. Tekið er fram að Nóbelsnefndin ábyrgist ekki ummæli eða aðgerðir verðlaunahafa. Í yfirlýsingunni eru tíunduð nokkur dæmi um það að medalíur hafi verið gefnar í gegnum söguna. Minnisverðast er eflaust þegar norski rithöfundurinn Knut Hamsun gaf Jósef Göbbels, áróðursráðherra Hitlers, nóbelsverðlaunapening sinn árið 1943. „Göbbels þakkaði fyrir heiðurinn. Ekki er vitað hvar sú medalía er niðurkomin,“ segir nefndin. Donald Trump Nóbelsverðlaun Mest lesið Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Erlent Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Innlent Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Erlent Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Erlent Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Líkir kærunni við „faglega aftöku“ Innlent Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Erlent Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Erlent Stöðugleikasamningarnir gætu sprungið strax í haust Innlent Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Erlent Fleiri fréttir Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Ítalir lögðu hald á skip frá Rússlandi Enn deilt um Epstein-skjölin: Dómsmálaráðuneytið segir dómara ekki mega skipa óháðan eftirlitsaðila Bein útsending: Flytja fimm þúsund tonna eldflaug á skotpall fyrir tunglskot Danmörk „pínulítið land“ með „pínulítinn her“ Hótar tollum á ríki sem standa með Grænlendingum Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum Milljónir Bandaríkjamanna hafi þungar áhyggjur vegna Grænlands Yfirvöld sögð rukka háar fjárhæðir fyrir afhendingu líka mótmælenda Fyrrverandi forseti dæmdur í fimm ára fangelsi „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Hafi afhent Trump Friðarverðlaun Nóbels Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó Veiki geimfarinn kominn aftur til jarðar Tóku enn eitt skipið Trump hótar að siga hernum á mótmælendur Kennir Selenskí enn og aftur um Sjá meira