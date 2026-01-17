KR fær tvo unga Ganverja

Tveir ganverskir fótboltamenn, Fuseini Issah og Fredrick Delali, eru gengnir í raðir KR.
Í gær greindi KR frá því að félagið hefði stofnað til samstarfs við Field Masters Academy, knattspyrnuakademíu í Gana. Einn liður í því samstarfi er að efnilegir leikmenn frá Gana fái tækifæri til að spreyta sig með KR.
Issah og Delali eru fyrstu leikmennirnir sem koma til KR í gegnum samstarfið við Field Masters Academy.
Issah, sem er fæddur 2005, getur leikið allar stöðurnar fremst á vellinum en Delali, sem er tveimur árum yngri, er varnarsinnaður miðjumaður.
Tvímenningarnir eru komnir til landsins og fá leikheimild með KR er félagskiptaglugginn verður opnaður 5. febrúar.
KR endaði í 10. sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili en liðið bjargaði sér frá falli með 1-5 sigri á Vestra í lokaumferðinni.
KR mætir Keflavík á Meistaravöllum í 1. umferð Bestu deildarinnar 12. apríl.