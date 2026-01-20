Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin

Helgi Áss Grétarsson, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefur sagt skilið við flokkinn og gengið til liðs við Miðflokkinn. Frá þessu greindi Helgi í samtali við þáttastjórnendur Bítisins á Bylgunni í morgun.
„Fyrir því eru margvíslegar ástæður,“ svarar Helgi spurður að því hvers vegna hann hafi ákveðið að skipta um flokk.
Helgi segir eina þeirra borgarlínuverkefnið og þá einnig að afstaða borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokkins í því máli og fleirum hafi hreinlega ekki verið nógu skýr. Hann hefði ekki verið sammála því að styðja við samgöngusáttmálann svokallaða.
Hann segir einnig pólitíska rétthugsun hafa ríkt innan borgarkerfisins og að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki saklaus hvað þetta varðar.
„Ég hef stutt margt það sem að formaður Miðflokksins hefur sagt í fjölmiðlum um ýmsa hluti, meðal annars þegar hefur verið að gagnrýna pólitíska rétthugsun og að pólitíkin, hún eigi að snúast um efnisatriði mála.“
Helgi segir alltof mikið um það í borgarstjórn að verið sé að eyða tíma og orku í eitthvað sem skipti ekki máli. Nefndi hann sem dæmi að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefði sagt að það virtist vera fyrsta forgangsmál borgarinnar í kjarasamningsviðræðum að tala um „starfsfólk“ í stað „starfsmanna“.
Þá segir hann ákveðinn ágreining hafa verið uppi milli sín og oddvita Sjálfstæðisflokksins í borginni.
Helgi sagðist telja óeðlilegt hversu lengi Guðlaugur Þór Þórðarson beið með að lýsa því yfir hvort hann ætlaði í framboð eða ekki. Þetta hefði komið í veg fyrir að aðrir stigu fram.
„Mér finnst þetta mjög erfitt. En á hinn bóginn finnst mér þetta skynsamlegasta niðurstaðan,“ sagði Helgi. Hann hefði fundið mikinn samhljóm með Miðflokknum í borginni, til að mynda gegn pólitískri rétthugsun.
Sjálfstæðisflokkurinn hefði ratað af leið.
Helgi Áss sagðist ekki eiga von á því að verða oddviti Miðflokksins í borginni. Þá sagðist hann vel treysta sér til að vinna með Sjálfstæðisflokknum.