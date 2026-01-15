Trump hótar að siga hernum á mótmælendur Samúel Karl Ólason skrifar 15. janúar 2026 13:34 Útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna á götum Minneapolis í gærkvöldi. AP/John Locher Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að ef ráðamenn í Minnesota, sem hann kallar spillta, fylgi ekki lögum og stöðvi mótmæli gegn útsendurum Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna (ICE), muni hann taka yfir stjórn þjóðvarðliðs ríkisins eða mögulega senda þangað hermenn. Þetta segir forsetinn í færslu á Truth Social þar sem hann talar um að beita lögum sem ætlað er að berjast gegn uppreisn í Bandaríkjunum. Hann segir mótmælendur vera „atvinnu- æsingarmenn“ og uppreisnarmenn sem ráðist á föðurlandsvinina sem vinna fyrir ICE. Þeir séu eingöngu að reyna að vinna vinnu sína. Verði þessir uppreisnarmenn ekki stöðvaðir af ráðamönnum í Minnesota segist Trump ætla að beita áðurnefndum lögum, sem á ensku kallast „Insurrection act“ og voru samin árið 1792, og binda fljótt enda á mótmælin. Spenna í Minnesota Mikil óreiða ríkir í Minnesota en þangað hefur ríkisstjórn Trumps sent þúsundir útsendara alríkisins. Þar er þeim ætlað að finna fólk sem dvelur ólöglega í Bandaríkjunum og rannsaka spillingu. Ein kona var skotin til bana af starfsmanni ICE í síðustu viku og í gærkvöldi var maður skotinn í fótinn. Sjá einnig: Mikil spenna í Minneapolis eftir banaskot ICE-liða Ítrekað hefur komið til mótmæla í borgum og bæjum Minneapolis á undanförnum vikum og hafa útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna beitt táragasi og hvellsprengjum gegn mótmælendum. Lögreglustjóri og borgarstjóri Minneapolis héldu blaðamannafund um stöðuna í gærkvöldi. Þar báðu þeir meðal annars mótmælendur að sýna stillingu og hætta að bíta á agn áðurnefndra útsendara. Minnesota-ríki og yfirvöld í borgunum Minneapolis og St. Paul hafa höfðað mál gegn ríkisstjórn Trumps og krefjast þess að ríkinu verði gert að fjarlægja útsendara heimavarnaráðuneytisins. Fyrr í dag neitaði alríkisdómari að meina ríkisstjórninni að hafa útsendara ráðuneytisins í Minnesota og gaf ríkisstjórninni frest til að bregðast við kröfu ráðamanna í ríkinu. Ríkisstjóri Minnesota harmar atvikið en biðlar til íbúa að halda ró sinni, „bíta ekki á agnið“ og trúa ekki „áróðursvél“ Trump-stjórnarinnar. Ríkisstjórinn vill meina að aðgerðir ICE í borginni séu til þess fallnar að skapa óreiðu. 7. janúar 2026 22:25 Walz hættir við framboð vegna árása Trump-liða Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota og varaforsetaefni Kamölu Harris, tilkynnti í gær að hann væri hættur við að bjóða sig fram til þriðja kjörtímabilsins sem ríkisstjóri. 