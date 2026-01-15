Erlent

Trump hótar að siga hernum á mót­mælendur

Samúel Karl Ólason skrifar
Útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna á götum Minneapolis í gærkvöldi.
Útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna á götum Minneapolis í gærkvöldi. AP/John Locher

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að ef ráðamenn í Minnesota, sem hann kallar spillta, fylgi ekki lögum og stöðvi mótmæli gegn útsendurum Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna (ICE), muni hann taka yfir stjórn þjóðvarðliðs ríkisins eða mögulega senda þangað hermenn.

Þetta segir forsetinn í færslu á Truth Social þar sem hann talar um að beita lögum sem ætlað er að berjast gegn uppreisn í Bandaríkjunum.

Hann segir mótmælendur vera „atvinnu- æsingarmenn“ og uppreisnarmenn sem ráðist á föðurlandsvinina sem vinna fyrir ICE. Þeir séu eingöngu að reyna að vinna vinnu sína.

Verði þessir uppreisnarmenn ekki stöðvaðir af ráðamönnum í Minnesota segist Trump ætla að beita áðurnefndum lögum, sem á ensku kallast „Insurrection act“ og voru samin árið 1792, og binda fljótt enda á mótmælin.

Spenna í Minnesota

Mikil óreiða ríkir í Minnesota en þangað hefur ríkisstjórn Trumps sent þúsundir útsendara alríkisins. Þar er þeim ætlað að finna fólk sem dvelur ólöglega í Bandaríkjunum og rannsaka spillingu.

Ein kona var skotin til bana af starfsmanni ICE í síðustu viku og í gærkvöldi var maður skotinn í fótinn.

Ítrekað hefur komið til mótmæla í borgum og bæjum Minneapolis á undanförnum vikum og hafa útsendarar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna beitt táragasi og hvellsprengjum gegn mótmælendum.

Lögreglustjóri og borgarstjóri Minneapolis héldu blaðamannafund um stöðuna í gærkvöldi. Þar báðu þeir meðal annars mótmælendur að sýna stillingu og hætta að bíta á agn áðurnefndra útsendara.

Minnesota-ríki og yfirvöld í borgunum Minneapolis og St. Paul hafa höfðað mál gegn ríkisstjórn Trumps og krefjast þess að ríkinu verði gert að fjarlægja útsendara heimavarnaráðuneytisins.

Fyrr í dag neitaði alríkisdómari að meina ríkisstjórninni að hafa útsendara ráðuneytisins í Minnesota og gaf ríkisstjórninni frest til að bregðast við kröfu ráðamanna í ríkinu.

