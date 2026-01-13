Vance ætlar að sitja fundinn með Løkke og Rubio Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. janúar 2026 11:14 J.D Vance ætlar að sitja fundinn. EPA/WILL OLIVER Lars Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur og Vivian Motzfeldt utanríkisráðherra Grænlands funda með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna á morgun í Washington D.C og hefur J.D. Vance varaforseti einnig óskað þess að sitja fundinn. Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þar segir að fundurinn fari því fram í Hvíta húsinu en Rasmussen ræddi málið við danska fréttamenn fyrir skömmu. Varaforsetinn verði því gestgjafi. Ráðherrann sat í morgun fund í utanríkismálanefnd danska þingsins vegna málefna Grænlands en líkt og komið hefur fram hafa bandarískir ráðamenn ítrekað lýst því yfir að þeir telji að Bandaríkin eigi að ná yfirráðum í landinu. Danski miðillinn segir að það sæti mikilla tíðinda að varaforsetinn hafi óskað eftir því að sitja fundinn. Það auki mikilvægi hans til muna og sýni fram á alvarleika málsins. Vance hefur verið einn helsti gagnrýnandi Danmerkur í ríkisstjórn Trump og meðal annars sagt fullum fetum að Danmörk sé slæmur bandamaður Bandaríkjanna. Rifjar danska ríkisútvarpið það upp þegar Vance tók Volodomír Selenskí Úkraínuforseta á teppið á fundi með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu á síðasta ári. Løkke fari því líklega með þandar taugar á fundinn. Þá er einnig greint frá því að Troels Lund Poulsen varnarmálaráðherra Danmerkur hafi óskað eftir því að funda með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO á mánudag í Brussel. Aðrir danskir miðlar fara einnig mikinn vegna þeirra tíðinda að Vance muni sitja fundinn. TV2 fullyrðir og hefur eftir Sofie Rud fréttaskýranda að þetta séu einfaldlega slæm tíðindi fyrir Danmörku. „Nú er eldvörpunni J.D. Vance bætt við í blönduna og hann gerður að gestgjafa, þannig það getur allt gerst.“ Danmörk Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Innlent Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Erlent Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Innlent Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Erlent Borgin firrti sig allri ábyrgð á skemmunni Innlent Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Innlent Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Innlent Ríkið brotlegt í einu máli en sýknað í öðru Innlent Fleiri fréttir Vance ætlar að sitja fundinn með Løkke og Rubio Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Kynnir sér möguleika varðandi Íran og leggur toll á vinaríki klerkastjórnarinnar Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Þvert nei Grænlendinga við yfirtöku Bandaríkjanna Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Hefja formlega rannsókn á kynferðislegum fölsunum Musk Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran Hafa lokað yfir hálfri milljón samfélagsmiðlaaðganga Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Trump íhugar íhlutun í Íran Danir standi á krossgötum Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Páfi hefur áhyggjur af tjáningarfrelsi á Vesturlöndum Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Hverfi Kúrda í Aleppo í herkví Þeir allra ríkustu búnir með „kolefniskvótann“ Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Sjá meira