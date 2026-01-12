Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Aron Guðmundsson skrifar 12. janúar 2026 22:31 Leikirnir hjá Kristínu Dís fyrir Breiðablik munu verða fleiri Vísir/Anton Brink Kristín Dís Árnadóttir hefur framlengt samning sinn við Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks í fótbolta. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Breiðabliki í kvöld en Kristín Dís hefur leikið lykilhlutverk í öflugu liði Breiðabliks á yfirstandandi tímabili þar sem liðið varð bæði Íslands- og bikarmeistari og er komið áfram átta liða úrslit Evrópubikarsins þar sem framundan er einvígi gegn sænska liðinu BK Hacken. Hin 26 ára gamla Kristín Dís hefur spilað 203 leiki fyrir Breiðablik á sínum ferli en hún gekk á nýjan leik í raðir félagsins sumarið 2024 eftir veru hjá danska liðinu Bröndby. Fréttirnar um að Kristín ætli sér að vera áfram hjá Breiðabliki munu hljóma eins og undurfögur sinfónía í eyru stuðningsmanna liðsins sem hafa þurft að horfa á eftir öflugum leikmönnum undanfarnar vikur. Eins og greint var frá á Vísi fyrir síðastliðna helgi hafa þrír af öflugustu sóknarleikmönnum liðsins haldið til annarra liða. Í dag var svo greint frá því að varnarmaðurinn öflugi Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir hefði gengið í raðir Parma á Ítalíu. Breiðablik Besta deild kvenna Íslenski boltinn Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti Alonso látinn fara frá Real Madrid Fótbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Enski boltinn Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fótbolti Meistaraþjálfari danska landsliðsins segist hafa breytt um stíl Handbolti Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Fleiri fréttir Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Sjá meira