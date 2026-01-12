Íslenski boltinn

Mið­bær Reykja­víkur er Ís­lands­meistari

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn Knattspyrnufélagsins Miðbæjar Reykjavíkur fagna hér Íslandsmeistaratitlinum.
KM eru Íslandsmeistarar í Futsal karla 2026 en félagið endaði langa sigurgöngu Ísbjarnarins í innanhússfótboltanum á Íslandi.

KM Reykjavík er stytting á „Knattspyrnufélagið Miðbær Reykjavík“.​ Miðbær Reykjavíkur er því Íslandsmeistari í ár.

KM vann Ísbjörninn 5-4 í framlengdum leik í úrslitaleik keppninnar. Ísbjörninn hafði unnið keppnina í fjögur ár í röð.

KM hafði unnið sigur á Fjölni í undanúrslitum á meðan Ísbjörninn hóf leið sína í úrslitin í umspili um sæti í undanúrslitum. Þar vann liðið Aftureldingu/Hvíta/Álafoss áður en það vann svo Þrótt/SR í undanúrslitum.

Húsfyllir var er liðin mættust í Digranesi á sunnudag en þetta kemur fram á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands.

