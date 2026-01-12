KM eru Íslandsmeistarar í Futsal karla 2026 en félagið endaði langa sigurgöngu Ísbjarnarins í innanhússfótboltanum á Íslandi.
KM Reykjavík er stytting á „Knattspyrnufélagið Miðbær Reykjavík“. Miðbær Reykjavíkur er því Íslandsmeistari í ár.
KM vann Ísbjörninn 5-4 í framlengdum leik í úrslitaleik keppninnar. Ísbjörninn hafði unnið keppnina í fjögur ár í röð.
KM hafði unnið sigur á Fjölni í undanúrslitum á meðan Ísbjörninn hóf leið sína í úrslitin í umspili um sæti í undanúrslitum. Þar vann liðið Aftureldingu/Hvíta/Álafoss áður en það vann svo Þrótt/SR í undanúrslitum.
Húsfyllir var er liðin mættust í Digranesi á sunnudag en þetta kemur fram á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands.
