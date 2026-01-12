Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Jón Ísak Ragnarsson skrifar 12. janúar 2026 00:09 Donald Trump á blaðamannafundi fyrir helgi. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti hvetur stjórnvöld í Kúbu til að semja við Bandaríkjamenn, ellegar muni Kúbverjar ekki lengur hafa aðgang að olíu og gjaldeyri frá Venesúela. Trump hefur beint sjónum sínum að Kúbu eftir handtöku Maduro í Venesúela í upphafi árs, og haft uppi hótanir í garð þeirra á samfélagsmiðlum. Kúba og Venesúela hafa lengi verið samherjar og hafa mikil viðskipti verið milli landanna. Talið er að um 35 þúsund tunnur af olíu séu ferjaðar frá Venesúela til Kúbu dag hvern. Haft er eftir utanríkisráðherra Kúbu á vef BBC að hann telji Kúbu hafa rétt á því að flytja inn olíu frá hverjum sem er, án afskiptasemi Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn hafa verið að taka yfir stjórn olíuflutningaskipa í Karíbahafinu, sem talin eru bera olíu frá Venesúela en sigla undir fölsku flaggi. Á föstudag tóku þeir yfir fimmta olíuskipið af þessu tagi og eru þeir sagðir líklegir til að taka yfir stjórn á fleiri skipum á næstunni, en allavega sextán olíuflutningaskipum hefur verið siglt frá Venesúela á undanförnum vikum. Þessar aðgerðir hafa þegar haft gríðarlega neikvæð áhrif á efnahag Kúbu, en þar ríkir þessa dagana mikill orkuskortur. „Kúba lifði árum saman á mikilli olíu og peningum frá Venesúela. Í staðinn veitti Kúba síðustu tveimur einræðisherrum Venesúela aðstoð á sviði leyniþjónustu, EN EKKI LENGUR!,“ sagði Trump í færslu á samfélagsmiðlum. „Kúba fær ekki lengur olíu eða peninga, ekkert. Ég legg til að þeir semji við okkur, áður en það verður of seint!,“ sagði Trump. Skjáskot Donald Trump Kúba Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Mest lesið Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Innlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Banaslys í Rangárþingi Innlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Fleiri fréttir Páfi hefur áhyggjur af tjáningarfrelsi á Vesturlöndum Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Hverfi Kúrda í Aleppo í herkví Þeir allra ríkustu búnir með „kolefniskvótann“ Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Bresk stjórnvöld segja viðbrögð X „móðgandi“ Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Tóku fimmta olíuskipið: Svona virkar „skuggaflotinn“ Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Flytja áhöfn geimstöðvarinnar heim vegna veikinda Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Takmarka myndaframleiðslu Grok í skugga gagnrýni Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Netsambandslaust meðan mótmælt er í Íran Bandaríkin áður mun öflugri á Grænlandi Telur að Evrópa myndi fórna Grænlandi fyrir NATÓ Mikil spenna í Minneapolis eftir banaskot ICE-liða Veikindi geimfara gætu flýtt heimför áhafnar geimstöðvar Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum Enn mótmælt í Íran og átök að aukast Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Sjá meira