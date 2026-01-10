Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Valur Páll Eiríksson skrifar 10. janúar 2026 14:12 Isaac Buckley-Ricketts fagnar marki sínu gegn bikarmeisturunum. Michael Regan/Getty Images Utandeildarlið Macclesfield gerði sér lítið fyrir og sló bikarmeistara Crystal Palace úr leik í ensku bikarkeppninni í fótbolta. Fjórir leikir fóru fram í FA-bikarnum í hádeginu þar sem fjögur úrvalsdeildarlið voru í eldlínunni. Bikarmeistarar Crystal Palace áttu auðveldasta verkefnið á pappír, í heimsókn hjá Macclesfield, sem leikur í sjöttu efstu deild á Englandi. Palace-menn áttu í vandræðum í leiknum. Þeir komust lítt áleiðis gegn varnarmúr heimamanna á gervigrasvelli heimamanna. Macclesfield reyndi við skyndisóknir og gekk töluvert betur að skapa sér vænlegar sóknarstöður þrátt fyrir gæðamun. Macclesfield komst yfir þökk sé skallamarki miðjumannsins Paul Dawson undir lok fyrri hálfleiks og allt trylltist á vellinum. Fögnuðurinn var ekki mikið minni þegar framherjinn Isaac Buckley-Ricketts skoraði annað mark liðsins á 60. mínútu. Palace tókst ekkert að ógna forystu Macclesfield af skapi og 2-0 lauk leiknum. Bikarmeistararnir því óvænt úr leik en Macclesfield sem er í næst efstu utandeild Englands komið áfram. Framlengt í Liverpool Úrvalsdeildarslagur var milli Everton og Sunderland í Liverpool-borg. Þar kom Frakkinn Enzo Le Feé gestunum yfir en James Garner jafnaði úr vítaspyrnu undir lok leiks. Leiknum lauk 1-1 og framlenging stendur yfir. Wolves vinnur ekki marga leiki þessi dægrin en hafði betur gegn D-deildarliði Shrewsbury 6-1 þar sem Norðmaðurinn Jörgen Strand Larsen skoraði þrennu. B-deildarlið Leicester City fór þá áfram eftir 2-0 útisigur á D-deildarliði Cheltenham. Enski boltinn Crystal Palace FC Everton FC Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Svindluðu á þolprófi og fá ekki að dæma á EM Handbolti Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Enski boltinn Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti „Maður fann andrúmsloftið breytast“ Sport Orri sá sigurmark á síðustu sekúndu Fótbolti Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Enski boltinn Ríkjandi meistarar Frakka bíða strákanna okkar Handbolti Fleiri fréttir Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Sjá meira