Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. janúar 2026 15:17 Samantha Smith, Birta Georgsdóttir og Andrea Rut Bjarnadóttir eru allar horfnar á braut og verða ekki með Breiðabliki í Bestu deildinni 2026. Vísir/Anton Brink Þrír af öflugustu sóknarleikmönnum Íslandsmeistara Breiðabliks í kvennafótboltanum eru horfnir af braut og reyna fyrir sér í atvinnumennsku. Besta lið Bestu deildar kvenna þarf því að fylla í stór skörð næsta sumar. Í gær sögðu Blikar frá því að Andrea Rut Bjarnadóttir væri farin til Anderlecht í Belgíu og að Birta Georgsdóttir, besti leikmaður bestu deildar kvenna 2025, væri búin að semja við ítalska félagið Genoa. Áður hafði Samantha Smith yfirgefið Breiðablik og samið við bandaríska félagið Boston Legacy. Allar voru þær þrjár lykilmenn í Breiðabliksliðinu undanfarin tvö sumur, hjálpuðu Blikum að vinna Íslandsmeistaratitilinn tvö ár í röð og þrefalt sumarið 2025. Framlag þeirra í sóknarleiknum síðasta sumar var líka ekkert smáræði eins og sést vel þegar tölfræði um mörk og stoðsendingar er skoðuð betur. Birta Georgsdóttir varð næstmarkahæst og enn fremur í fjórða sæti í stoðsendingum. Hún skoraði 18 mörk og gaf 8 stoðsendingar en alls kom hún með beinum hætti að 28 mörkum sem var það næstmesta í deildinni. Samantha Smith varð þriðja markahæst og enn fremur í ellefta sæti í stoðsendingum. Hún skoraði 12 mörk og gaf 6 stoðsendingar en alls kom hún með beinum hætti að 21 marki sem var það fjórða mesta í deildinni. Andrea Rut Bjarnadóttir varð í öðru sæti í stoðsendingum með 11 slíkar og skoraði að auki fjögur mörk. Hún kom alls með beinum hætti að 15 mörkum sem var það níunda mesta í deildinni. Samanlagt skoruðu þessar þrjár 34 mörk og gáfu 25 stoðsendingar og það er ljóst að nýir leikmenn þurfa að stíga fram í sóknarleik Blikanna á komandi sumri. Það má heldur ekki gleyma miðjumanninum mikilvæga Heiðu Ragneyju Viðarsdóttur sem hefur einnig yfirgefið félagið en hún var kletturinn á miðju liðsins. Heiða hefur samið við sænska félagið Eskilstuna United. Blikarnir halda þó enn markahæsta leikmanni sínum (Berglind Björg Þorvaldsdóttur, 23 mörk) og stoðsendingahæsta leikmanni sínum (Agla María Albertsdóttir, 18 stoðsendingar). Mikilvægi þeirra ætti jafnvel að vera enn meira í Bestu deild kvenna 2026. Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn „Ísland hafi aldrei átt jafn góða möguleika á að komast í undanúrslit“ Handbolti Kom á óvart að Hilmar væri á lausu: „Settum upp liðið í kringum hann“ Körfubolti „Skita“ olli því að leikmaður Tindastóls varð eins og Tom Hanks í The Terminal Körfubolti Jóhann í leyfi frá þjálfun Grindavíkurliðsins Körfubolti Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Fótbolti Skilur stress þjóðarinnar betur Handbolti Alfreð hafði betur gegn Degi í troðfullu húsi Handbolti Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Enski boltinn Hilmar Smári snýr aftur til Stjörnunnar Körfubolti Fleiri fréttir Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna Sjá meira