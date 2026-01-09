Aðeins áskrifendur að samfélagsmiðlinum X eiga nú að geta beðið spjallmennið Grok um að skapa fyrir sig myndir. Breytingin er gerð í skugga harðrar gagnrýni og hótana um sektir vegna þess að Grok hefur framleitt ógrynni kynferðislegra mynda af konum og börnum á undanförnum dögum.
Notendur X hafa notað gervigreindarforritið Grok til þess að breyta myndum af konum, þar á meðal að fjarlægja föt þeirra og setja þær í kynferðislegar stellingar. Spjallmennið hefur ekki sett það fyrir sig þótt að myndirnar séu af börnum.
Yfirvöld í nokkrum löndum rannsaka nú myndaframleiðsluna, þar á meðal í Bretlandi og Frakklandi. Forstjóri Persónuverndar á Íslandi sagði Vísi í gær að engar kvartanir hefðu borist henni um kynferðislegar myndir Grok af íslenskum konum.
Elon Musk, eigandi X og Grok, og X brugðust upphaflega við gagnrýninni með því að hvetja notendur til þess að misnota ekki Grok í stað þess að koma í veg fyrir að hægt væri að nota forritið til að framleiðsla myndir af þessu tagi. Fyrirtækið hefur ekki svarað neinum fyrirspurnum fjölmiðla um málið.
Eftir að tilkynnt var á X-síðu Grok að aðeins áskrifendur að samfélagsmiðlinum gætu notað myndaframleiðslu hans tímabundið getur mikill meirihluti notenda ekki lengur notfært sér hana, að sögn breska blaðsins The Guardian. Ekki er þó ljóst hvort áskrifendur geti enn búið til kynferðislegar myndir af konum gegn vilja þeirra.
X hefur upplýsingar um áskrifendur sem nota þjónustuna og ætti því í kenningunni að geta haft eftirlit með þeim sem misnota hana.
Á meðal þess sem notendur X hafa gert með Grok er að afklæða lík kvenna sem hafa verið drepnar eða látist í slysum. Þetta hafa þeir til dæmis gert með lík konu sem bandarísk innflytjendayfirvöld myrtu í Minneapolis á miðvikudag.
Bresk samtök sem berjast gegn barnaníði á netinu segjast hafa fundið kynferðislegar myndir af stúlkum allt niður í ellefu ára gamlar sem virðast hafa verið búnar til af gervigreindarforriti Elons Musk.
Evrópsk yfirvöld eru byrjuð að skoða fjöldaframleiðslu spjallmennis Elons Musk á kynferðislegum myndum af táningsstúlkum og konum. Varaforsætisráðherra Svíþjóðar er á meðal kvenna sem miðillinn leyfir notendum sínum að hlutgera á samfélagsmiðlinum X með hjálp spjallmennisins.
Frönsk yfirvöld ætla að rannsaka framleiðslu Grok, spjallmennis samfélagsmiðilsins X, á fölsuðum klámmyndum af konum. Hundruð kvenna og táningsstúlkna hafa tilkynnt um að spjallmennið hafi verið notað til þess að búa til kynferðislegar myndir af þeim.