Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?"

Le Fée tók spyrnu að sið Antonins Panenka, með ekkert sérlega vænlegum árangri. Ian Horrocks/Sunderland AFC via Getty Images

Enzo Le Fée, leikmaður Sunderland, vill líklega seint sjá endursýningu af vítaspyrnu sinni í 3-0 tapi fyrir Brentford í ensku úrvalsdeildinni í gær. Hann var eðlilega flóttalegur eftir skelfilega slaka spyrnu.

Sunderland þurfti að þola þungt 3-0 tap í Lundúnum í gærkvöld en leikurinn hefði hæglega getað farið öðruvísi. Sunderland fékk víti þegar um stundarfjórðungur var liðinn af síðari hálfleik í stöðunni 1-0.

Le Fée steig á punktinn og hafði tækifæri til að jafna leikinn af punktinum en spyrna hans vægast sagt agaleg. Hann tók spyrnuna að sið Tékkans Antonin Panenka og vippaði boltanum á beint markið. Caoimhin Kelleher, markvörður Brentford, las hann, stóð kyrr og greip boltann. Eftir stóð Le Fée heldur skömmustulegur.

Klippa: Vandræðalega lélegt víti Le Fée

„Hvað var þetta?" æpti enskur lýsandi leiksins, eðlilega. Fimm mínútum síðar skoraði Igor Thiago annað mark Brentford og Úkraínumaðurinn Yehor Yarmoliuk innsiglaði svo 3-0 sigur liðsins.

Kelleher bætti þá einni vítaspyrnuvörslu við sína góðu tölfræði. Hann hefur varið fjórar af sex vítaspyrnum sem hann hefur fengið á sig í ensku úrvalsdeildinni.

Sunderland AFC
Brentford FC
Enski boltinn