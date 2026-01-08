Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir ætti að fá fleiri tækifæri hjá Häcken á komandi tímabili eftir að sænska félagið lánaði aðalmarkvörð sinn til Liverpool.
Jennifer Falk spilaði 23 af 26 leikjum Häcken á síðustu leiktíð en nú fer hún á láni til Bítlaborgarinnar fram á sumar.
„Það hefur verið draumur að spila í þessari deild,“ sagði Jennifer Falk á heimasíðu Häcken. Auk þess að verja mark Häcken þá er hún markvörður sænska landsliðsins.
Jennifer Falk förlänger – och lånas ut 🐝BK Häcken förlänger avtalet med Jennifer Falk över år 2028. Samtidigt står det klart att landslagsmålvakten lånas ut till Liverpool FC fram tills sommaren.https://t.co/etgCdOCCkB#bkhäcken— BK Häcken (@bkhackenofcl) January 7, 2026
Jennifer Falk förlänger – och lånas ut 🐝BK Häcken förlänger avtalet med Jennifer Falk över år 2028. Samtidigt står det klart att landslagsmålvakten lånas ut till Liverpool FC fram tills sommaren.https://t.co/etgCdOCCkB#bkhäcken
Häcken tilkynnir þar að hin 32 ára gamla Jennifer Falk framlengi um leið samning sinn við sænsku meistarana til og með 2028.
„Að framlengja við BK Häcken og geta um leið farið á lán til Liverpool og reynt fyrir mér erlendis er fullkomin lausn fyrir mig,“ sagði Falk á heimasíðu Häcken.
Á heimasíðu Liverpool segir sænski landsliðsmarkvörðurinn eftirfarandi:
„Ég er mjög glöð og spennt. Það hefur verið draumur að spila í þessari deild og þetta er stórt félag,“ sagði Falk.
Sænska deildin byrjar í mars og Häcken mun væntanlega treysta á Fanneyju Ingu framan af tímabili og vonandi tekst henni þá að nýta tækifærið.
Fanney spilaði fjóra leiki á síðasta tímabili þar sem Häcken varð sænskur meistari. Hún hélt þrisvar sinnum marki sínu hreinu, eða í 75 prósent leikja, og fékk líka aðeins á sig eitt mark.
Falk fékk á sig sextán mörk í sínum 23 leikjum og hélt markinu hreinu í þrettán leikjum eða 56 prósent leikja.
Welcome to Liverpool, Jennifer Falk ❤️ pic.twitter.com/OJJp6rS9bv— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) January 7, 2026
Welcome to Liverpool, Jennifer Falk ❤️ pic.twitter.com/OJJp6rS9bv