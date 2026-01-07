Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Sindri Sverrisson skrifar 7. janúar 2026 23:21 Aron Baldvin Þórðarson var farinn að velta fyrir sér hvað best væri að gera varðandi lið ÍBV en nú er ljóst að hann verður áfram í Víkinni. Samsett/Diego/Víkingur Þjálfarinn ungi Aron Baldvin Þórðarson segist ekki ætla að erfa það við Víkinga að hafa komið í veg fyrir að hann tæki að sér sitt fyrsta aðalþjálfarastarf, sem þjálfari karlaliðs ÍBV í Bestu deildinni í fótbolta. Þetta sagði Aron Baldvin í viðtali við Fótbolta.net í dag en þessi þrítugi þjálfari er samningsbundinn Víkingum og var aðstoðarþjálfari liðsins sem varð Íslandsmeistari á síðustu leiktíð, eftir að hafa áður verið leikgreinandi. Eyjamenn hafa síðustu vikur verið í leit að nýjum þjálfara, eftir að Þorlákur Árnason hætti óvænt í byrjun desember. Þorlákur kvaðst ekki hafa getað unað við það að fyrirliði ÍBV, Alex Freyr Hilmarsson, hefði verið gerður að framkvæmdastjóra knattspyrnudeildarinnar. Aron Baldvin var orðinn spenntur fyrir þessu stóra tækifæri til að færa sig til Vestmannaeyja og standa á eigin fótum sem aðalþjálfari. ÍBV var komið í viðræður við Víkinga um kaupverð fyrir þjálfarann en þeim viðræðum var svo slitið. „Ég get alveg viðurkennt það að ég var mjög svekktur og þetta var alveg högg fyrir mig,“ sagði Aron Baldvin við Fótbolta.net. „Ég gerði ráð fyrir því að félögin myndu ná saman. Þetta var stórt tækifæri og mér fannst ég vera tilbúinn í það, hausinn var alveg aðeins kominn þangað, farinn að pæla hvað maður gæti gert með ÍBV.“ Eins og fyrr segir ætlar Aron Baldvin, sem er bróðir Stígs Diljans leikmanns Víkings, þó ekki að láta málið hafa áhrif á samband sitt við Víking sem hann bendir á að hafi veitt sér afar stórt tækifæri: „Þegar ég heyrði hlið Víkinga, hversu mikilvægur ég væri fyrir félagið, þá eru engar slæmar tilfinningar eftir þetta. Víkingur hefur gefið mér rosaleg tækifæri, ég kom inn fyrir sex árum síðan sem aðstoðarþjálfari í 4. flokki og á 6-7 árum er ég orðinn aðstoðarþjálfari meistaraflokks. Ég hef lært gríðarlega mikið hérna og er með stórt Víkingshjarta. Núna horfi ég á þetta stóra verkefni framundan í Víking og legg allt í sölurnar að hjálpa liðinu að ná sínum markmiðum,“ sagði Aron Baldvin. Besta deild karla ÍBV Víkingur Reykjavík Mest lesið Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Tvenna frá Sesko dugði United skammt Enski boltinn Alfreð hættur hjá Breiðabliki Íslenski boltinn Uppgjörið: Haukar - Keflavík 94-73 | Meistararnir upp að hlið Keflvíkinga Körfubolti Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Enski boltinn Keegan með krabbamein Enski boltinn Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Enski boltinn Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Enski boltinn Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Leikmanni Tindastóls var meinaður aðgangur inn í landið Körfubolti Fleiri fréttir Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Sjá meira