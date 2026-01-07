Liam Rosenior, nýr þjálfari Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, fer í fámennan hóp svartra þjálfara í 34 ára sögu deildarinnar. Hann er aðeins tíundi svarti maðurinn sem stýrir liði og sá fimmti frá Bretlandi.
Löngum hefur verið rætt um fá tækifæri svartra til þjálfunar í enska fótboltanum, á öllum stigum. Nuno Espirito Santo, þjálfari West Ham, var sá eini í ensku úrvalsdeildinni áður en Rosenior bættist við í dag.
Patrick Vieira og Vincent Kompany eru meðal þeirra sem hafa gagnrýnt stöðuna og lagði Vieira sig fram við að gefa svörtum þjálfurum tækifæri á að koma í starfsreynslu meðan hann þjálfaði Crystal Palace.
Þar á meðal fyrrum liðsfélaga hans Sol Campbell. Sá hefur þó lítt komist áfram með sinn þjálfaraferil og ekki starfað við slíkt síðan hann starfaði með Hermanni Hreiðarssyni hjá Southend 2019 til 2020.
Kompany segir tækifæri af skornum skammti og ávallt séu sömu hlutverk í boði fyrir svarta leikmenn þegar skór þeirra fara upp í hillu.
Um er að ræða viðfangsefni sem skiptir Rosenior sjálfan máli. Faðir hans, Leroy Rosenior, sjálfur fyrrum leikmaður og þjálfari, var heiðraður af breska ríkinu árið 2019 fyrir starf sitt gegn kynþáttamismunun með MBE-orðu.
Tæplega helmingur leikmanna í ensku úrvalsdeildinni er dökkur á hörund en aðeins um 4 prósent þjálfara (þegar þeir í starfsliði aðalþjálfara eru teknir með).
Ruud Gullit varð á tíunda áratugnum fyrsti svarti þjálfarinn í ensku úrvalsdeildinni þegar hann var spilandi þjálfari Chelsea árið 1995. Hann tók síðar við liði Newcastle.
Paul Ince var fyrsti svarti Englendingurinn til að sinna starfi aðalþjálfara þegar hann tók við Blackburn árið 2008.
Chris Hughton (Newcastle, Norwich og Brighton), Chris Ramsey (QPR) og Darren Moore (WBA) eru auk Ince hinir svörtu Englendingarnir sem hafa stýrt liði í deildinni áður en Rosenior varð sá fimmti, er hann tók við starfi Chelsea í dag.
Hayden Mullins (Watford) og Terry Connor (Wolves) hafa þá verið tímabundnir stjórar liða í deildinni en ekki ráðnir varanlega.
Belginn Vincent Kompany stýrði Burnley í eitt tímabil í deildinni og þá var Frakkinn Jean Tigana þjálfari Fulham þegar liðið komst upp í deildina snemma á þessari öld.
Áður hafa verið nefndir þeir Patrick Vieira og Nuno Espirito Santo. Sá síðarnefndi stýrir West Ham United gegn fyrrum félögum í Nottingham Forest í kvöld. Sá leikur verður í beinni á Sýn Sport.