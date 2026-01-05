Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 21:49 Ole Gunnar Solskjær er opinn fyrir því að taka aftur við stjórn Manchester United Ole Gunnar Solskjær, fyrrverandi leikmaður og knattspyrnustjóri Manchester United, hefur lýst yfir áhuga sínum á að taka við stjórn Manchester United á nýjan leik. Ruben Amorim var í dag rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Manchester United og mun Darren Fletcher stýra liðinu í næsta leik hið minnsta. Forráðamenn Manchester United ræða nú næstu skref sín á milli en Ole Gunnar hefur áhuga á því að taka við sem knattspyrnustjóri liðsins óháð því hversu langur samningur hans yrði. Það er Fabrizio Romano sem að greinir frá þessu í kvöld í færslu á samfélagsmiðlinum X. Solskjær tók við Manchester United á sínum tíma til bráðabirgða eftir að José Mourinho hafði verið sagt upp störfum í desember árið 2018. Gott gengi undir hans stjórn til að byrja með sá til þess að Solskjær var ráðinn knattspyrnustjóri Manchester United til lengri tíma en honum var sagt upp störfum í nóvember árið 2021. Solskjær hefur verið án starfs síðan í ágúst á síðasta ári er hann var rekinn úr þjálfarastöðunni hjá tyrkneska félaginu Besiktas. Sem leikmaður Manchester United vann Norðmaðurinn sex Englandsmeistaratitla, auk tveggja bikartitla og einu sinni vann hann Meistaradeild Evrópu. 🚨🇳🇴 Ole Gunnar Solskjær has shown interest in taking Manchester United job as caretaker manager, regardless of contract length.Man United, taking their time to assess candidates for the job.Darren Fletcher will be interim manager this week.➕🎥 https://t.co/b15UuScYZS pic.twitter.com/NvjHIxvq2i— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Sport Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham Sjá meira