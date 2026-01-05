Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 5. janúar 2026 09:07 Aðgerðunum er sagt hafa verið beint að notkun á jarðefnaeldsneyti og voru fátæklingar sérstaklega beðnir afsökunar á óþægindunum sem rafmagnsleysið veldur. Christoph Gollnow/dpa via AP Hópur vinstrisinnaðra aðgerðarsinna sem kallar sig Vulkan Gruppe, eða eldfjallahópinn, hefur tekið ábyrgðina á víðtæku rafmagnsleysi sem varð í höfuðborg Þýskalands, Berlín, um helgina. Tugþúsundir heimila voru án rafmagns þegar mest var og þá fór straumurinn af fjölmörgum spítölum, skrifstofum og opinberum byggingum. Búist er við því að viðgerðum verði ekki að fullu lokið fyrr en á fimmtudaginn kemur og verða nokkrir skólar borgarinnar lokaðir framan af vikunni. Vandræðin hófust snemma á laugardagsmorgun þegar eldur fór að loga í rafmagnsköplum á brú einni í vestur-Berlín en brúin er í grennd við orkuver í útjaðri borgarinnar. Ljóst var að um íkveikju var að ræða en skamman tíma tók að slökkva eldinn en þá var skaðinn skeður, og rafmagn farið af stórum hluta borgarinnar. Aðgerðahópurinn Vulkan sendi svo frá sér yfirlýsingu þar sem segir að aðgerðin hafi verið til að mótmæla notkun jarðefnaeldsneytis í landinu og að lokum voru fátækir Berlínarbúar beðnir afsökunar á óþægindunum. Þýskaland Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent Suðurlandsvegur lokaður vegna umferðarslyss Innlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Borgarstjórinn segist heita Heiða Innlent Stjórn Maduro situr sem fastast Erlent Fleiri fréttir Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Vinna með yfirvöldum í níu löndum að bera kennsl á látna Fyrsta fórnarlambið nafngreint Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Sjá meira