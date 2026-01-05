Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Kjartan Kjartansson skrifar 5. janúar 2026 08:34 Samstöðufundur með Venesúela í Havana, höfuðborg Kúbu, eftir árás Bandaríkjanna á laugardag. AP/Ramón Espinosa Stjórnvöld á Kúbu fullyrða að 32 kúbverskir liðsforingjar hafi fallið í hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna í Venesúela um helgina. Þeir hafi unnið að aðgerðum í Venesúela að ósk þarlendra yfirvalda. Um fjörutíu manns féllu þegar Bandaríkjaher gerði loftárásir á Caracas, höfuðborg Vensúela, og rændi Nicolás Maduro forseta og eiginkonu hans á laugardag. Stjórnvöld í Havana staðfestu í gær að 32 þeirra látnu væru kúbverskir her- og lögregluliðsforingjar, að sögn AP-fréttastofunnar. Ekki liggur fyrir hvað kúbversku liðsforingjarnir höfðust við í Venesúela en kommúnistastjórn Kúbu er náinn bandamaður stjórnvalda í Suður-Ameríkulandinu og hefur ítrekað sent her- og lögreglulið til að aðstoða þau á undanförnum árum. Venesúelsk stjórnvöld hafa ekki gefið upp hversu margir létust í árásum Bandaríkjanna. New York Times sagði frá því um helgina að talið væri að um fjörutíu hefðu fallið. Bandaríkjastjórn hefur haft í hótunum við kúbversk stjórnvöld í kjölfar árásarinnar og ránsins á Maduro. Bæði Donald Trump forseti og Marco Rubio, utanríkisráðherra, hafa gefið til kynna að Bandaríkin gætu næst hlutast til á Kúbu. Venesúela Kúba Bandaríkin Donald Trump Hernaður Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent Suðurlandsvegur lokaður vegna umferðarslyss Innlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Borgarstjórinn segist heita Heiða Innlent Stjórn Maduro situr sem fastast Erlent Fleiri fréttir Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Vinna með yfirvöldum í níu löndum að bera kennsl á látna Fyrsta fórnarlambið nafngreint Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Sjá meira