Stjórn Maduro situr sem fastast

Venesúelski herinn hefur viðurkennt valdatöku Delcy Rodríguez sem starfandi forseta landsins. Hún var varaforseti, fjármálaráðherra og olíumálaráðherra í valdatíð Maduro. Því er ekki ljóst hvaða breytingar, ef einhverjar, árás Bandaríkjanna kemur til með að hafa á stjórnarfar í Venesúela. Bandamenn Maduro hafa enn töglin og hagldirnar í stjórn landsins.
Fyrr í kvöld greindi Vladimir Padrino varnarmálaráðherra í ríkisstjórn Maduro frá því að venesúelski herinn styddi Delcy Rodríguez varaforseta og viðurkenndi hana sem starfandi leiðtoga landsins. Þetta gerði Vladimir í sérstöku ávarpi þess efnis í ríkissjónvarpi Venesúela.
Hann sagði herinn hafna algjörlega „mannráni“ Bandaríkjanna á leiðtoga landsins og sagði það vott um heigulshátt. Einnig sagði hann stóran hluta varðliði Maduro hafa verið drepið „í köldu blóði“ af Bandaríkjaher og að það hafi samanstaðið bæði af hermönnum og óbreyttum borgurum.
New York Times greindi frá því fyrr í dag að íbúðablokk hefði orðið fyrir flugskeyti og að á fimmta tug hefðu særst eða látist, en ekki er vitað hvort það hafi verið skotmark loftárásarinnar eða þá hvort það hafi haft eitthvað hernaðarlegt mikilvægi.
Sjá einnig:
Segjast bæði hafa tekið við völdum
Þrátt fyrir digurbarkalegar yfirlýsingar Trump um að hann fari nú með völdin í Venesúela er ekki ljóst hvernig samskiptum Delcy Rodríguez starfandi forseta við Bandaríkjastjórn hefur verið háttað, eða þá hvort þau hafi einhver verið yfirhöfuð. Í ljósi þessa er sömuleiðis óljóst hvaða breytingar árásir Bandaríkjanna muni hafa á stjórnarfar Venesúela, ef einhverjar.
Delcy Rodríguez var fyrir árásina nánasti samstarfsmaður Nicolás Maduro forseta, fjármálaráðherra og olíumálaráðherra. Lykilbandamenn Maduro í varnarmálaráðuneytinu, innanríkisráðuneytinu og fleirum eru sitja sömuleiðis enn sem fastast.
Bandaríkjaher hefur enga viðveru í landinu heldur. Sé miðað við þær upplýsingar sem fyrir liggja er áhrifamáttur Trump og ráðherra hans í stjórnarmálum Venesúela helst sálfræðilegur. Enda hafa allir háttsettir inann venesúelska hersins og stjórnkerfisins séð myndir af fyrrum leiðtoga sínum um borð bundnum í bandarískri herþotu. Maduro var valdamesta tannhjólið í harðstjórn Venesúela en þeir eru nógir sem fýsir að taka við keflinu og hvort ótti þeirra við að mæta sömu örlögum og forveri þeirra dugi á eftir að koma í ljós.