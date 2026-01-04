„Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. janúar 2026 20:05 Reece James segir eitthvað við Calum McFarlane í leikslok en McFarlane stýrði liðinu í kvöld. Það mátti greinilega enginn vita hvað James sagði þarna. Getty/Shaun Botterill Chelsea-maðurinn Reece James var í viðtali eftir dramatískt 1-1 jafntefli við Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en Chelsea jafnaði metin á fjórðu mínútu í uppbótartíma. Knattspyrnustjórinn Enzo Maresca hætti með liðið tveimur dögum fyrir leik og Calum McFarlane, þjálfari 21 árs liðsins, stýrði liðinu á Ethiad-leikvanginum í kvöld. „Við urðum að sætta okkur við það sem gerðist fyrr í vikunni og setja það til hliðar. Í fyrri hálfleik gerðum við smávægileg mistök en í þeim seinni óx okkur ásmegin. Við vissum að færið myndi koma og þessi gaur [ýtir létt við Enzo Fernandez við hliðina á honum] nýtti það,“ sagði Reece James. „Það er hægt er að hrósa starfsfólkinu sem tók við keflinu. Það er erfitt að spila útileik gegn City í fyrsta leik. Við urðum að aðlagast hratt. Okkur fannst þeir vera of mikið með boltann í fyrri hálfleik svo við þurftum að gera smávægilegar breytingar í hálfleik,“ sagði James. „Við börðumst sem lið í dag og ég er stoltur af strákunum. Það er erfitt þegar knattspyrnustjóri fer en við verðum að berjast hver fyrir annan,“ sagði James. „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra. Öll vikan okkar snerist um að undirbúa okkur fyrir þennan leik,“ sagði James. „Það sem gerist á bak við tjöldin er ekki undir okkur komið. Við komum hingað. Við einbeittum okkur að leiknum. Við tókum stig á mjög erfiðum útivelli. Við þurfum að jafna okkur. Við sjáum hvað gerist á næstu dögum,“ sagði James. Enski boltinn Chelsea FC Manchester City Mest lesið Hæsta konan í sögu bandaríska háskólaboltans bíður eftir leyfi Körfubolti Myndaveisla: Forystufólk og fjölskyldur fögnuðu með íþróttafólki ársins Sport Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Enski boltinn Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Enski boltinn Njarðvík - Grindavík | Nýr bakvörður frumsýndur í nágrannaslag Körfubolti Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma Enski boltinn „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Fótbolti Leik lokið: ÍR-Keflavík 89-86 | ÍR-ingar byrja nýja árið vel Körfubolti Bað Jón Arnar afsökunar í upphafi ræðu sinnar Sport Fleiri fréttir „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sjá meira