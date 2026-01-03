Enski boltinn

Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice fagnar öðru marki sinu í kvöld með liðsfélaga sínum Gabriel Jesus.
Declan Rice fagnar öðru marki sinu í kvöld með liðsfélaga sínum Gabriel Jesus. Getty/Michael Steele

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hrósaði Declan Rice og talaði um hann sem einn besta miðjumann heims eftir að enski landsliðsmaðurinn lék lykilhlutverk í 3-2 sigri Arsenal á Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Tvö mörk frá Rice í seinni hálfleik tryggðu Gunners yfirhöndina í jöfnum leik eftir að Evanilson hafði komið heimamönnum yfir á 10. mínútu eftir mistök Gabriel, sem bætti fyrir þau með því að skora jöfnunarmarkið sex mínútum síðar.

Langskot frá Junior Kroupi á 76. mínútu gerði lokakaflann spennandi en Arsenal hélt út og jók forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í sex stig.

Rice gekk til liðs við Arsenal frá West Ham árið 2023 fyrir metfé félagsins, 105 milljónir punda, og hefur þróað leik sinn til að spila fram á vellinum eftir að hafa áður spilað í varnarsinnaðra miðjuhlutverki.

Declan er stöðugt að bæta við leik sinn

Aðspurður hvort hinn 26 ára gamli leikmaður hefði þróast í einn af bestu miðjumönnum leiksins sagði Arteta:

„Já, að mínu mati. Fyrir mér eru þeir sem við höfum bestir og Declan er stöðugt að bæta við leik sinn, stöðugt að bæta við hlutverk sitt í liðinu og ég sé ekki hvar hann getur stoppað því hann getur enn bætt sig á mörgum sviðum og hann vill bæta sig. Hann er svo mikilvægur leikmaður fyrir okkur.“

Arteta nefndi einnig viðbrögð Gabriel eftir mistök hans í upphafi. þegar hann gaf Evanilson boltann við eigin vítateig, sem mikilvægt augnablik í þroska liðsins, ásamt því að Rice hristi af sér bólgna hnéð til að spila allar níutíu mínúturnar.

„Ég er virkilega ánægður með næstu skref liðsins í dag hvað varðar persónuleika og ábyrgð einstaklinga,“ sagði hann.

Hvernig hann brást við því

„Mér fannst það sem Gabi Magalhães gerði eftir að hafa gert stór mistök sem leiddu til marksins, hvernig hann brást við því, hvernig hann spilaði á eftir, hvernig hann smitaði frá sér orku eftir það, það var ótrúlegt. Og Declan, annar slíkur,“ sagði Arteta.

„Hver klukkustund var mikilvæg fyrir hann til að geta verið tiltækur í dag. Við vissum ekki hversu lengi, þannig að hvernig hann keppti, spilaði og skoraði tvö mörk ofan á það, fannst mér framúrskarandi og sendi virkilega stór skilaboð til liðsins,“ sagði Arteta en Rice missti af leiknum á undan vegna hnémeiðsla.

