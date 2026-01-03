Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. janúar 2026 23:30 Declan Rice fagnar öðru marki sinu í kvöld með liðsfélaga sínum Gabriel Jesus. Getty/Michael Steele Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hrósaði Declan Rice og talaði um hann sem einn besta miðjumann heims eftir að enski landsliðsmaðurinn lék lykilhlutverk í 3-2 sigri Arsenal á Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Tvö mörk frá Rice í seinni hálfleik tryggðu Gunners yfirhöndina í jöfnum leik eftir að Evanilson hafði komið heimamönnum yfir á 10. mínútu eftir mistök Gabriel, sem bætti fyrir þau með því að skora jöfnunarmarkið sex mínútum síðar. Langskot frá Junior Kroupi á 76. mínútu gerði lokakaflann spennandi en Arsenal hélt út og jók forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í sex stig. Rice gekk til liðs við Arsenal frá West Ham árið 2023 fyrir metfé félagsins, 105 milljónir punda, og hefur þróað leik sinn til að spila fram á vellinum eftir að hafa áður spilað í varnarsinnaðra miðjuhlutverki. Declan er stöðugt að bæta við leik sinn Aðspurður hvort hinn 26 ára gamli leikmaður hefði þróast í einn af bestu miðjumönnum leiksins sagði Arteta: „Já, að mínu mati. Fyrir mér eru þeir sem við höfum bestir og Declan er stöðugt að bæta við leik sinn, stöðugt að bæta við hlutverk sitt í liðinu og ég sé ekki hvar hann getur stoppað því hann getur enn bætt sig á mörgum sviðum og hann vill bæta sig. Hann er svo mikilvægur leikmaður fyrir okkur.“ Arteta nefndi einnig viðbrögð Gabriel eftir mistök hans í upphafi. þegar hann gaf Evanilson boltann við eigin vítateig, sem mikilvægt augnablik í þroska liðsins, ásamt því að Rice hristi af sér bólgna hnéð til að spila allar níutíu mínúturnar. „Ég er virkilega ánægður með næstu skref liðsins í dag hvað varðar persónuleika og ábyrgð einstaklinga,“ sagði hann. Hvernig hann brást við því „Mér fannst það sem Gabi Magalhães gerði eftir að hafa gert stór mistök sem leiddu til marksins, hvernig hann brást við því, hvernig hann spilaði á eftir, hvernig hann smitaði frá sér orku eftir það, það var ótrúlegt. Og Declan, annar slíkur,“ sagði Arteta. „Hver klukkustund var mikilvæg fyrir hann til að geta verið tiltækur í dag. Við vissum ekki hversu lengi, þannig að hvernig hann keppti, spilaði og skoraði tvö mörk ofan á það, fannst mér framúrskarandi og sendi virkilega stór skilaboð til liðsins,“ sagði Arteta en Rice missti af leiknum á undan vegna hnémeiðsla. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Eygló Fanndal er Íþróttamaður ársins 2025 Sport Luke Littler rústaði úrslitaleiknum og er aftur heimsmeistari Sport „Þetta ár var klárlega stærsta árið á ferlinum“ Sport Umfjöllun: Tindastóll-Valur 99-108 | Fór illa með gömlu félagana í Síkinu Körfubolti McIlroy miður sín yfir ummælum áhorfenda um dóttur hans Golf Íþróttaeldhugi ársins endurvakti ungmennafélag Sport Tíu Malímenn lentu undir en unnu samt Fótbolti Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Enski boltinn 24 fengu atkvæði í kjöri Íþróttamanns ársins í ár Sport Jón Arnar nýjasti meðlimurinn í Heiðurshöll ÍSÍ Sport Fleiri fréttir Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Sjá meira