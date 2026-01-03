McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. janúar 2026 15:57 John McGinn fagnaði fyrra marki sínu með skemmtilegum hætti en setti svo á sig gleraugun frægu þegar hann skoraði í annað sinn. Martin Rickett/PA Images via Getty Images John McGinn, fyrirliði Aston Villa, fagnaði fyrra marki sínu í 3-1 sigri gegn Nottingham Forest með furðulegum hætti. Skoski miðjumaðurinn skoraði tvö mörk í sigrinum og líður greinilega vel gegn Nottingham Forest því hann hefur aðeins tvisvar skorað tvennu fyrir Aston Villa en í bæði skiptin var það gegn liðinu úr Skírisskógi. McGinn fagnaði fyrra markinu með því að láta eins og tröllkarl, hokinn í baki og með hendurnar út steig hann þung skref, sem hann segir vera einkahúmor hjá leikmönnum liðsins. „Þetta er smá grín hjá okkur í klefanum. Ég veit ekki hversu mikið ég má segja um þetta“ sagði McGinn í viðtali við Sky Sports léttur í bragði. John McGinn fagnar mörkum sínum vanalega með því að setja upp gleraugu í gervi. Hann gerir það fyrir litla frænda sinn sem er sjónskertur en elskar að spila fótbolta. EPA-EFE/TIM KEETON „Þetta snerist um að stjórinn [Unai Emery] hefur oft talað um að taka eitt skref í einu, þannig að ég var að vísa til þess. Hann vildi líka sjá meiri ákefð, sjá mig fara meira inn á teiginn og sem betur fer gerði ég það.“ Sigurinn var mikilvægur fyrir Aston Villa eftir slæmt tap í síðustu umferð og kom fjólubláa liðinu upp í annað sæti deildarinnar. „Þetta var hrikaleg frammistaða í síðasta leik og við vildum svara fyrir það, kannski var þetta upphafið að annarri ellefu leikja sigurgöngu. Við sjáum til.“ Klippa: McGinn fagnaði eins og skrímsli Mark og fagn McGinn má sjá í spilaranum að ofan. Enski boltinn Aston Villa FC Mest lesið Bílstjóri Joshua var ekki með ökuleyfi Sport Gísli giftur, Ómar í rannsóknarvinnu og Snorri fagnar ástinni Handbolti Donni dregur sig úr landsliðshópnum Handbolti Grét og gat ekki kastað pílum fyrir aðeins fjórum árum Sport Ungu strákarnir mætast í úrslitaleiknum á HM í pilu Sport Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Enski boltinn Skoðar stöðuna eftir helgi og hefur ekki áhyggjur af Bjarka Handbolti Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Enski boltinn Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Fótbolti McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Enski boltinn Fleiri fréttir McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjá meira