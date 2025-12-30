Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. desember 2025 22:58 Ruben Amorim var vonsvikinn með frammistöðu Manchester United gegn Wolves. getty/Ash Donelon Ruben Amorim sagði að Manchester United hefði verið í vandræðum allan tímann gegn botnliði Wolves á Old Trafford í kvöld. Leikurinn endaði með 1-1 jafntefli og Úlfarnir fengu því aðeins sitt þriðja stig í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Þeir hafa enn ekki unnið leik, gert þrjú jafntefli og tapað sextán. Gestirnir voru þó nær sigrinum í leik kvöldsins en heimamenn. „Við vorum í vandræðum allan leikinn. Sköpunarmáttinn vantaði en við vissum að þetta yrði öðruvísi leikur en gegn Newcastle. Það var önnur orka í leiknum. Þegar maður horfir yfir leikinn fengum við okkar færi en flæðið í sókninni var ekki til staðar. Það vantar upp á tengingarnar í augnablikinu,“ sagði Amorim en marga leikmenn vantar í lið United um þessar mundir. Klippa: Viðtal við Amorim „Þetta var allt annar leikur en sá síðasti. Það voru fleiri leikmenn fyrir aftan boltann og þegar staðan er sú þarftu að hafa meira fyrir því að skapa, hafa hugmyndaflug og spila leikinn á annan hátt. Það vantaði í dag. Þeir reyndu en við spiluðum ekki vel. Þegar þú spilar ekki vel með boltann áttu í vandræðum án hans.“ Joshua Zirkzee skoraði mark United en var tekinn af velli í hálfleik. Amorim útskýrði af hverju hann tók þá ákvörðun. „Við hlupum um og reyndum að ná stjórn á boltanum. Við áttum í vandræðum með miðjumennina þeirra og stundum sækirðu betur með færri framherja. Við vorum með þrjá framherja og stundum er það ekki það besta fyrir sóknarleikinn,“ sagði Amorim. „Þessi leikur er að baki. Þú getur ekki breytt úrslitum hans en getur haldið áfram og einbeitt þér að næsta leik.“ United hefði getað komist upp í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með sigri en er í því sjötta með þrjátíu stig. Enski boltinn Manchester United Wolverhampton Wanderers Mest lesið Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Jordan lagði NASCAR Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport Fleiri fréttir Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já Sjá meira