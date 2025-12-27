Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Jón Þór Stefánsson skrifar 27. desember 2025 21:14 Jeffrey Holland (t.v) ásamt núverandi forseta kirkjunnar Dallin H. Oaks (t.h). Getty Jeffrey R. Holland, háttsettur embættismaður hjá Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu, er látinn 85 ára að aldri. Hann var næstur í röðinni til að leiða söfnuðinn, sem gengur jafnan undir nafninu mormónakirkjan. Holland var formaður stofnunnar innan kirkjunnar, sem kalla mætti Sveit hinna tólf postula. Hann hafði jafnframt verið lengst í sveitinni af öllum lifandi meðlimum. Löng hefð er fyrir því að lengst starfandi meðlimur þeirrar sveitar sé valinn forseti mormónakirkjunnar. Henry B. Eyring, sem er 92 ára gamall, er eftir andlát Hollands sá sem lengst hefur verið í sveitinni og þar með sá sem er álitinn næstur til að verða forseti safnaðarins. Dallin H. Oaks, núverandi forseti mormónakirkjunnar, er 93 ára gamall. Hann tók við sem forseti fyrr á þessu ári eftir að forveri hans, Russell M. Nelson, lést 101 árs að aldri. Meðlimir mormónakirkjunnar eru sagðir rúmlega 17 milljónir um allan heim, en sterkasta vígi hennar er án efa Utah-ríki Bandaríkjanna, en þaðan var einmitt Holland. Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu er starfrækt á Íslandi, og samkvæmt hagstofunni eru meðlimir hennar 115 talsins. Andlát Bandaríkin Trúmál Mest lesið Tilhæfislaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Innlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Árekstur á Suðurlandsbraut Innlent Frumkvæðisvinna lögreglu að loka fjórum afhendingarstöðum Innlent Brenndu rangt lík Erlent Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Innlent Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Innlent Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Erlent Leita í rústum íbúðahúsa Erlent Fleiri fréttir Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Noregur hyggst innleiða samfélagsmiðlabann Semja aftur um vopnahlé Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Sjá meira