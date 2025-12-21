Dómsmálaráðherra segist ekki ætla skoða mál starfsmanns Útlendingastofnunar sem deildi nöfnum skjólstæðinga á samfélagsmiðlum nánar. Hún muni ekki beita sér í málinu. Hún segir málið ekki gott ef satt reynist og að hún líti háttsemina alvarlegum augum.
Greint var frá því í gær að starfsmaður Útlendingastofnunar hefði deilt nöfnum skjólstæðinga sinna í lokuðum hópi á Instagram. Umræddur starfsmaður hafi deilt myndum þar sem verkefnalistar með nöfnum skjólstæðinga voru sýnilegir og stært sig í leiðinni af því að hafa skilað af sér góðu verki þann daginn með því að synja beiðni þriggja Kínverja.
Upplýsingafulltrúi Útlendingastofnunar sagði í samtali við fréttastofu að málið væri til skoðunar og að brot á trúnaði væru litin alvarlegum augum. Málið kom upp á fimmtudag.
„Nú verð ég að tala með þeim fyrirvara að ég þekki ekki atvik málsins að öðru leyti en því sem hefur komið fram í fjölmiðlum. Allar opinberar stofnanir sem fara með viðkvæm persónuleg málefni eiga allt sitt undir trausti almennings að vel sé unnið í þeim efnum. Það er auðvitað ekki gott og alvarlegt þegar vísbendingar koma fram um það að starfsmaður hafi farið ranglega með gögn sem honum hefur verið treyst fyrir vegna starfs síns.“
Þetta segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu. Hún segir það ekki af ástæðulausu að Alþingi hafi sett lög varðandi starfsemi stjórnsýslunnar og ítrekar mikilvægi trúnaðar.
„Það blasir við að þetta er auðvitað alvarlegt sé þetta rétt.“
Finnst þér að mál sem þetta þurfi að hafa afleiðingar fyrir viðkomandi starfsmann?
„Nú hefur komið fram að þetta mál sé til skoðunar innan viðkomandi stofnunar. Það er auðvitað stofnunarinnar að fara í gegnum það og kanna hverjar afleiðingarnar eru. Í samfélagslegu tilliti er það slæmt fyrir stofnun að jafnvel þó að aðeins einn starfsmaður hafi farið óvarlega þá smitar þetta yfir á starfsemina í heild sinni. Það er auðvitað mjög slæmt þegar fréttir af svona berast.“
Hún segist ekki ætla að skoða málið nánar eða beita sér í því. Það sé viðkomandi stofnunar að leysa úr málinu. Hún ber traust til þess að Útlendingastofnun vinni úr málinu með farsælum hætti.
Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að hegðun umrædds starfsmanns gæfi til kynna ákveðna vinnustaðarmenningu innan útlendingastofnunar. Hún sagði mikilvægt að uppræta þá menningu.
Dómsmálaráðherra segir að ekki sé hægt að líta svo á að einn starfsmaður tali fyrir alla stofnunina.
„Mér finnst ekki hægt að dæma heilan vinnustað út frá hegðun eins starfsmanns. En afleiðing af svona máli er einmitt þessi hætta, að allir á vinnustaðnum taka reikninginn. Stofnanir glíma við þann veruleika. Við vitum það að í öðrum opinberum störfum þar sem fólk er með mikilvæga hagsmuni undir sér að afleiðingarnar eru svo vondar því þetta heggur eðlilega í traust.“
Ertu vongóð um að það verði tekið með réttum hætti á þessu?
„Ég er algjörlega viss um það að viðkomandi vinnustaður taki á þessu í samræmi við lög og reglur. Það er líka mín afstaða að stjórnmálin eigi ekki að skipta sér af málefnum einstakra vinnustaða. En það er mjög alvarlegt ef það gerist að starfsmenn standi ekki undir trausti.“