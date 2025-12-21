„Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“

Dagbjört Hákonardóttir þingkona Samfylkingarinnar segir að mál starfsmanns Útlendingastofnunar, sem deildi nöfnum skjólstæðinga sinna og stærði sig af því að hafa synjað fólki um landvistarleyfi, verði að hafa afleiðingar. Útlendingastofnun þurfi að sýna það út á við að þeim sé treystandi til að vinna verkefni sín af fagmennsku.
Greint var frá því í gær að starfsmaður Útlendingastofnunar hefði deilt nöfnum skjólstæðinga sinna í lokuðum hópi á Instagram. Umræddur starfsmaður hafi deilt myndum þar sem verkefnalistar með nöfnum skjólstæðinga voru sýnilegir og stært sig í leiðinni af því að hafa skilað af sér góðu verki þann daginn.
Nokkur skilaboð virðast hafa verið þess eðlis, miðað við umfjöllun Gímaldsins, þar sem starfsmaðurinn stærði sig af því að hafa lokið verkefnum sem tengdust skjólstæðingum sem voru nafngreindir á myndunum.
„Það er í raun ótrúlegt að svona geti gerst miðað við þá menntun sem viðkomandi á að búa yfir um mikilvægi þagnarskyldu, gildi stjórnsýslulaga og persónuverndarlaga. Það þarf að vera rauði þráðurinn í öllum þínum verkefnum sem starfsmaður í opinberri stjórnsýslu að svona gerir maður ekki. Þetta má aldrei nokkurn tímann endurtaka sig í íslenskri stjórnsýslu, hvað þá í starfsemi Útlendingastofnunar. Ég skil bara hreinlega ekki hvernig svona getur gerst,“ segir Dagbjört Hákonardóttir þingkona.
Hún segir ekkert gefa annað til kynna en að um augljóst þagnarskyldu- og trúnaðarbrot sé að ræða af hálfu umrædds starfsmanns.
„Það hryggir mig djúpstætt að einhver setji svona fram og gorti sig af því að taka ákvarðanir sem eru í eðli sínu mjög íþyngjandi og þungbærar fyrir þá sem eiga í hlut. Það gefur til kynna einhvers konar vinnumenningu sem ég verð að spyrja mig að hvort sé í lagi að fái að viðgangast áfram hjá Útlendingastofnun. Þessi stofnun hefur því miður ekki notið nægilegs trausts í þjóðfélaginu hvað sem fólki finnst um stefnu stjórnvalda í útlendingamálum.“
Dagbjört segir eitthvað þurfa að gera til að koma í veg fyrir að slíkar færslur verði aftur birtar. Starfsmenn stofnunarinnar þurfi að sýna það út á við að þeim sé treystandi til að vinna verkefni sín af fagmennsku, mannúð og virðingu.
„Ég held að það sé rétt að skoða þetta tiltekna mál og taka ákvörðun út frá því. Málið er í höndum forstjóra Útlendingastofnunar og það hvort þetta sé eitthvað einskorðað atvik. Eftir atvikum er það í framhaldinu dómsmálaráðherra sem hefur eftirlit með stofnuninni. síðan höfum við í þinginu líka ákveðið eftirlitshlutverk. Við verðum auðvitað bara að taka upp þráðinn þegar þing kemur saman að nýju í janúar. Ég held að það sé fullt tilefni til þess að skoða það. Okkar bíða stór verkefni og það verður að vera traust í stjórnsýslunni til þess að þessum verkefnum sé sinnt af fagmennsku,“ segir hún.
Finnst þér að dómsmálaráðherra ætti að beita sér?
„Málið liggur í höndum forstjóra Útlendingastofnunar eins og er og í framhaldinu þarf að skoða næstu rökréttu skref. Það byggir á því hvernig málið er meðfarið af hálfu forstjóra. Ég tel skýrt út frá því sem fram er komið að málið þurfi að hafa afleiðingar. Ég ætla ekki að tjá mig um það nákvæmlega hvaða úrræðum er hægt að beita gagnvart þessum tiltekna starfsmanni. Þetta þarf að vera síðasta skiptið sem við sjáum eitthvað með þessum hætti frá Útlendingastofnun og almennt í íslenskri stjórnsýslu. Við getum ekki horft upp á svona.“
„Það er enginn sem fer í opinbera stjórnsýslu til þess að taka ákvörðun sem gera fólkið lífið erfiðara. Flest förum við í þetta nám og þessi störf til þess að hjálpa fólki. Hins vegar verður líka að taka ákvarðanir sem eru erfiðar. Viðfangsefnið er þá að leysa úr því af fagmennsku. Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur,“ segir Dagbjört Hákonardóttir þingkona Samfylkingarinnar.