Um 44 prósent hlynnt for­gangs­röðun í samgönguáætlun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Í samgönguáætlun er fjallað um ýmsar vegaframkvæmdir og jarðgöng og sett áætlun um verkefni í forgangi. Vísir/Anton Brink

Um 44 prósent eru hlynnt forgangsröðun í samgönguáætlun og 31,6 prósent eru andvíg. Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu en töluvert hefur verið rætt um forgangsröðun í samgönguáætlun og þá sérstaklega í tengslum við jarðgangagerð.

Í samantekt Maskínu segir að þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar eftir búsetu svarenda teiknist upp örlítið frábrugðin mynd. Þar sjáist að íbúar á Austurlandi eru andvígari þessari forgangsröðun en íbúar annarra landshluta. Þar eru tæplega 55 prósent andvígir en um 27 prósent hlynntir.

Þá er einnig munur á skoðunum fólks eftir því hvaða flokk það myndi kjósa til Alþingis. Sem dæmi eru kjósendur VG, Sósíalistaflokksins og Miðflokksins líklegir til að vera mjög andvígir og kjósendur Pírata og Samfylkingar líklegir til að vera hlynntir.

Könnunin var lögð fyrir Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks (e. panel) sem dreginn er með tilviljun úr Þjóðskrá, á netinu. Alls voru svarendur 1.002, en þeir eru alls staðar að af landinu og á aldrinum 18 ára og eldri. Könnunin fór fram dagana 25. febrúar til 3. mars 2026. Gögnin eru vigtuð samkvæmt Þjóðskrá og endurspegla því þjóðina með tilliti til kyns, aldurs, búsetu og menntunar.

Samgönguáætlun Jarðgöng á Íslandi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

