Innlent

Vaxtaákvörðun fram­undan og snjó­flóða­hætta fyrir vestan

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Arion banki spáir því að stýrivextir verði óbreyttir eftir vaxtaákvörðunarfund peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands á morgun. Sérfræðingur bankans segir að hagkerfið sé í talsverðri kólnun sem sjáist til dæmis í nýjum kortaveltutölum.

Þá fjöllum við um vonskuveðrið á norðvestanverðu landinu en nú fyrir stundu var ákveðið að rýma atvinnuhúsnæði á ný á Ísafirði. 

Tveir borgarfulltrúar sem klufu sig frá Sjálfstæðisflokknum vilja að hætt verði við borgarlínuverkefnið en þess í stað að stórefla strætókerfið.

Ummæli Donalds Trump forseta frá því í gær hafa vakið mikla athygli en hann sagðist telja sig verða þess „heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu“.

Íslenska kvennalandsliðið mætir Portúgal í undankeppni Evrópumótsins í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Sjá meira


×

