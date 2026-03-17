Innlent

Á­rekstur við Suður­lands­braut

Atli Ísleifsson skrifar
Lögregla var að störfum á mótum Suðurlandsbrautar og Reykjavegi skömmu fyrir níu í morgun.

Árekstur varð á mótum Suðurlandsbrautar og Reykjavegar í Reykjavík á níunda tímanum í morgun.

Einhverjar umferðartafir voru um tíma og mátti þar sjá lögreglumenn að störfum. 

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins kom málið ekki inn á þeirra borð svo að ekki virðist hafa orðið slys á fólki. 

Lögregla gat ekki gefið upplýsingar um málið þegar eftir því var leitað.  

Reykjavík Samgönguslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið