Innlent

Yfir­heyrslur gætu staðið yfir fram á kvöld

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Unnar Már Ástþórsson er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Lýður Valberg

Sjömenningarnir sem handteknir voru í nótt í tengslum við stórfellda líkamsárás verða yfirheyrðir í dag. Gera má ráð fyrir að yfirheyrslurnar taki nokkurn tíma og standi jafnvel yfir fram á kvöld, að sögn lögreglu.

Tilkynning um árásina barst lögreglu um klukkan hálf tvö í nótt. Árásarþolar voru tveir, báðir slösuðust en annar tölvert meira en hinn. Sá var fluttur á sjúkrahús.

Að sögn Unnars Más Ástþórssonar aðalvarðstjóra eru árásarþolar og handteknu allir karlmenn. Hann sagði ekki tímabært að tjá sig um aldur viðkomandi.

Árásin átti sér stað í Túnunum í Reykjavík og voru sjömenningarnir handteknir skammt frá.

Unnar segir atburðarásina ekki liggja fyrir en hún muni væntanlega skýrast eftir yfirheyrslurnar í dag.

Greint var frá fleiri líkamsárásum í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en að sögn Unnars tengjast þær ekki þessari.

Veistu meira um málið eða áttu myndefni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.

Lögreglumál

Mest lesið


Sjá meira


×

