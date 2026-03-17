Yfirheyrslur gætu staðið yfir fram á kvöld Hólmfríður Gísladóttir skrifar 17. mars 2026 10:51 Unnar Már Ástþórsson er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Lýður Valberg Sjömenningarnir sem handteknir voru í nótt í tengslum við stórfellda líkamsárás verða yfirheyrðir í dag. Gera má ráð fyrir að yfirheyrslurnar taki nokkurn tíma og standi jafnvel yfir fram á kvöld, að sögn lögreglu. Tilkynning um árásina barst lögreglu um klukkan hálf tvö í nótt. Árásarþolar voru tveir, báðir slösuðust en annar tölvert meira en hinn. Sá var fluttur á sjúkrahús. Að sögn Unnars Más Ástþórssonar aðalvarðstjóra eru árásarþolar og handteknu allir karlmenn. Hann sagði ekki tímabært að tjá sig um aldur viðkomandi. Árásin átti sér stað í Túnunum í Reykjavík og voru sjömenningarnir handteknir skammt frá. Unnar segir atburðarásina ekki liggja fyrir en hún muni væntanlega skýrast eftir yfirheyrslurnar í dag. Greint var frá fleiri líkamsárásum í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en að sögn Unnars tengjast þær ekki þessari. Veistu meira um málið eða áttu myndefni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.