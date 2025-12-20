Manchester City tyllti sér á topp ensku úrvalsdeildarinnar með 3-0 sigri gegn West Ham United í dag. Arsenal getur komist aftur á topp deildarinnar í kvöld.
Óhætt er að segja að lið West Ham United hafi ekki verið mikil fyrirstaða fyrir lærisveina Pep Guardiola í dag.
Erling Haaland kom Manchester City yfir með fyrsta marki leiksins á 6.mínútu. Haaland átti þá skot sem Alphonse Aréola varði í marki West Ham en sá norski tók frákastið og skoraði sitt átjánda mark í deildinni á tímabilinu.
Tijjani Reijnders tvöfaldaði svo forystu Manchester City með marki eftir stoðsendingu frá téðu Haaland á 38.mínútu. 2-0.
Komið var fram á 69.mínútu þegar að þriðja mark leiksins leit dagsins ljós. Haaland sem hafði verið allt í öllu hjá Manchester City í leiknum bætti þá við öðru marki sínu í leiknum og því nítjánda á tíambilinu.
Staðan orðin 3-0 og reyndust það lokatölur leiksins. Sigurinn sér til þess að Manchester City kemst upp fyrir Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og er þar með eins stigs forskot á Skytturnar frá Norður-Lundúnum.
Arsenal á hins vegar leik til góða á Manchester City í kvöld þegar að liðið heimsækir Everton í leik sem verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport og hefst klukkan átta.