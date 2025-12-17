Man United telur sig hafa verið óréttlátlega refsað Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. desember 2025 10:31 Noussair Mazraoui við hlið Patrick Dorgu fyrir leik með Manchester United á Old Trafford. Getty/Ash Donelon Manchester United er ekki sátt með Marokkó eftir að þeir neituðu að leyfa Noussair Mazraoui að spila gegn Bournemouth. FIFA gaf út leiðbeiningar um að öllum leikmönnum sem valdir væru í Afríkukeppnina skyldi sleppt af félagsliðum sínum sjö dögum fyrir fyrsta leik hvers lands, eða frá og með 15. desember. Gestgjafarnir Marokkó eiga að hefja mótið gegn Kómoreyjum þann 21. desember, sem þýðir að Mazraoui hefði getað spilað gegn Bournemouth ef leikurinn hefði verið áætlaður á laugardegi. Þess í stað var leikurinn færður í útsendingartíma á mánudagskvöldi og féll því innan losunartímabils FIFA. Heimildamenn hafa sagt ESPN að United hafi búist við að hafa Mazraoui tiltækan og eftir að Marokkó hafnaði upphaflegri beiðni þeirra vísuðu embættismenn félagsins málinu til FIFA. FIFA studdi Marokkó og vísaði í eigið losunartímabil sem hófst 15. desember. Heimildarmenn United hafa sagt ESPN að félaginu finnist það hafa verið óréttlátlega refsað fyrir að leikur þeirra gegn Bournemouth hafi verið færður til mánudags – ákvörðun sem var þeim óviðkomandi – og að Marokkó hafi forgangsraðað æfingu fram yfir mikilvægan leik í ensku úrvalsdeildinni. Heimildir hafa sagt ESPN að Mazraoui hafi verið faglegur og virðingarfyllstur í gegnum allt ástandið og æfði alla vikuna með liði Ruben Amorim áður en hann fór í landsliðsverkefni seint á sunnudag. Í fjarveru Mazraoui og meiddra varnarmanna, Matthijs de Ligt og Harry Maguire, neyddist Amorim til að stilla upp bráðabirgðavörn gegn Bournemouth sem innihélt ungu leikmennina Leny Yoro og Ayden Heaven. Leikurinn endaði með 4-4 jafntefli. Heimildir hafa sagt ESPN að bæði Bryan Mbeumo og Amad Diallo hafi fengið að spila gegn Bournemouth eftir uppbyggilegar viðræður milli United og knattspyrnusambanda Kamerún og Fílabeinsstrandarinnar. Þeir tveir munu nú missa af ferðinni til Aston Villa á sunnudag og heimsókn Newcastle á Old Trafford þann 26. desember. Enski boltinn Mest lesið Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Fótbolti Dauðaslys í maraþonhlaupi Sport Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Fótbolti Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Fótbolti Hefur aldrei séð svona ofbeldi: „Þetta var allt of mikið“ Sport Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Enski boltinn Enginn blóðugur en einn brjálaður á HM í kvöld Sport Man United telur sig hafa verið óréttlátlega refsað Enski boltinn Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Enski boltinn New York Knicks vann titil í nótt Körfubolti Fleiri fréttir Man United telur sig hafa verið óréttlátlega refsað Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Sjá meira