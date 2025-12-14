Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Crystal Palace
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Nott Forest
Tottenham
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 14. desember 2025
Stúfur kom til byggða
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Crystal Palace
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Nott Forest
Tottenham
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
John Cena hættur að glíma
Sport
Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag
Enski boltinn
„Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“
Fótbolti
Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt
Handbolti
Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö
Enski boltinn
Þjálfari Orra Steins látinn fara
Fótbolti
Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi
Fótbolti
Lunga NFL-stjörnu féll saman eftir nálastungumeðferð
Sport
Valin kona ársins í akstursíþróttum á sautján ára afmælisdaginn
Formúla 1
Hundrað ára vaxtarræktarkappi
Sport
Fleiri fréttir
Crystal Palace - Manchester City | Heimsækja bikarmeistarana
Nottingham Forest - Tottenham | Tengja gestirnir saman sigra?
Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö
Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag
„Stundum þarf maður heppni“
Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum
„Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea
Fulham vann í markaleik á Turf Moor
Ian Rush lagður inn á sjúkrahús
„Kannski áttum við heppnina skilið í dag“
„Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“
„Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“
Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin
Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september
Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn
Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu
„Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“
Salah snýr aftur eftir sáttafundinn
Isak tæpur og Gakpo frá
Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd
Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“
„Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“
Kærasta Haaland hefur fengið nóg
Girti niður um liðsfélagann í markafagni
Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar
Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn
Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy?
Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu
Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta
Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok
Sjá meira
Mest lesið
John Cena hættur að glíma
Sport
Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag
Enski boltinn
„Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“
Fótbolti
Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt
Handbolti
Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö
Enski boltinn
Þjálfari Orra Steins látinn fara
Fótbolti
Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi
Fótbolti
Lunga NFL-stjörnu féll saman eftir nálastungumeðferð
Sport
Valin kona ársins í akstursíþróttum á sautján ára afmælisdaginn
Formúla 1
Hundrað ára vaxtarræktarkappi
Sport
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Crystal Palace
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Nott Forest
Tottenham
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar