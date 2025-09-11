Fullnaðarsigur Arnars Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 11. september 2025 10:46 Arnar Grétarsson stýrði KA í rúm tvö ár. Hann þjálfar Fylki í dag. vísir/vilhelm Dómur Landsréttar í máli Arnars Grétarssonar gegn KA stendur óhaggaður. Hæstiréttur hafnaði kröfu KA um að taka málið fyrir. Í maí komst Héraðsdómur Norðurlands eystra að þeirri niðurstöðu KA þyrfti að greiða Arnari tæplega ellefu milljónir króna. Arnar höfðaði mál gegn KA vegna árangurs liðsins í Sambandsdeild Evrópu sumarið 2023. Arnar hætti sem þjálfari KA haustið 2022 en í samningi hans var ákvæði um að hann ætti rétt á tíu prósenta hluta af Evrópugreiðslum frá UEFA meðan hann stýrði liðinu. Undir stjórn Arnars endaði KA í 2. sæti Bestu deildarinnar 2022 og vann svo tvö einvígi í Sambandsdeildinni undir stjórn Hallgríms Jónassonar sumarið eftir. KA var dæmt til að greiða Arnari 8.779.998 krónur auk dráttarvaxta frá 5. nóvember 2023. Þá átti KA greiða tvær milljónir króna í málskostnað. KA áfrýjaði dómi Héraðsdóms Norðurlands til Landsréttar en tapaði því. Beiðni KA um að Hæstiréttur tæki málið fyrir einnig hafnað í fyrradag. Þar segir að ekki verði séð að málsmeðferð fyrir héraðsdómi eða Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant eða dómur Landsréttar hafi verið bersýnilega rangur að formi eða efni. Beiðni um áfrýjun var því hafnað. Arnar tók við KA snemma sumars 2020 og stýrði liðinu fram í september 2022 þegar Hallgrímur, sem var aðstoðarmaður hans, tók við. Arnar tók við Val fyrir tímabilið 2023 en stýrir í dag Fylki. Hann var ráðinn þjálfari Árbæjarliðsins um miðjan júlí. Besta deild karla KA Dómstólar Mest lesið Tók tíuna af Messi og sló met Maradona Fótbolti Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Enski boltinn Fullnaðarsigur Arnars Íslenski boltinn Yankees heiðruðu Charlie Kirk Sport Slóvenar saltvondir út í dómarana: „Hvað er hægt að segja?“ Körfubolti Púaður á Prinsavöllum en fær góðar móttökur í Mílanó Fótbolti Annað af fórnarlömbum Asencio fyrirgefur honum Fótbolti Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Enski boltinn Bognir en hvergi bangnir: „Ekki alltaf sólskin og sleikjóar“ Handbolti Vann Ólympíusilfur en ætlar núna að keppa á Steraleikunum Sport Fleiri fréttir „Menn þurfa að fara að átta sig á því“ Fullnaðarsigur Arnars „Þú veist að það er bara einn Siggi Hall“ Breiðablik hafnaði tilboði í Ágúst Orra Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Uppgjörið: Tindastóll - Fram 1-0 | Lífsnauðsynlegur sigur Stólanna Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Öll mörkin í Bestu: Allt brjálað í stórleiknum og umdeilt sigurmark FH Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Sjá meira