Umfangsmikil gagnárás Úkraínumanna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2025 21:20 Átökin hafa staðið frá því í febrúar árið 2022. Myndin tengist fréttinni ekki beint. epa Úkraínuher hefur gert umfangsmikla gagnárás gegn rússneska hernum og frelsað svæði sem Rússar höfðu tekið yfir í Úkraínu. Bandaríkjaforseti og Rússlandsforseti sitja nú fund. Í yfirlýsingu frá úkraínska hernum segir að á 72 klukkustundum hafi sveit hermanna stöðvað framrás rússneska hersins í Pokrovsk-svæðið. Búið sé að koma öllum rússneskum hermönnum úr bæjunum Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele og Zolotyi Kolodiaz. Á korti á vegum Deep State má sjá hvaða svæði í Úkraínu Rússar hafa tekið yfir en svæði sem var áður merkt Rússum hefur nú verið frelsað. Kortið gefur í skyn að búið sé að umkringja hluta af svæði sem Rússar höfðu tekið yfir. Á myndinni til hægri sést hvernig kort Deep State var í gær og hvernig það er í dag. Rauði liturinn stendur fyrir yfirráðasvæði Rússa en blái fyrir svæði sem Úkraínumenn hafa frelsað.Deep State Samkvæmt yfirlýsingunni lést 271 rússneskur hermaður í átökunum og 101 særðust auk þess sem þrettán teknir sem stríðsfangar. Úkraínsku hermennirnir náðu þá að eyðileggja skriðdreka, tvo brynvarða bardagabíla, 37 léttari ökutæku og þrjár fallbyssur sem voru í eigu Rússa. „Þessi árangur var gerður mögulegur með samræmdum og vel samhæfðum aðgerðum," segir í yfirlýsingunni. Rússarnir voru taldir hafa komist allt að tuttugu kílómetra í gegnum línu Úkraínumanna áður en gagnárás þeirra síðarnefndu hófst. Markmið Rússa er borgin Pokrovsk sem er sunnan víglínunnar sem hér um ræðir. Rússar virðast hins vegar vera að reyna að umkringja borgina. Yfirlýsingin kom einungis klukkustundum áður en Vladímír Pútín Rússlandsforseti og Donald Trump Bandaríkjaforseti hófu fund sinn í Alaskafylki í Bandaríkjunum. Fundurinn hófst um klukkan hálf átta að íslenskum tíma. Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Rússland Bandaríkin