„Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild" Árni Jóhannsson skrifar 7. ágúst 2025 20:50 Ingibjörg í leik með Stjörnunni í sumar. Vísir/Anton Brink Fyrsti markaskorari Stjörnunnar í kvöld í 3-0 sigri þeirra á Tindastól, Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir, gat verið mjög ánægð með leikinn í kvöld. Hún var mjög fegin að sjá boltann í netinu en hafði látið verja oft frá sér í sumar. Þrjú mörk, þrjú stig og að halda hreinu hlýtur að vekja góðar tilfinningar og var Ingibjörg spurð út í þær tilfinningar skömmu eftir leikinn. „Hún er bara mjög ljúf. Eins og þú segir, þrjú mörk og þrjú stig. Það gerist ekki betra." Hvað voru Stjörnukonur að gera rétt í þessum leik? „Ég mundi bara segja að það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild. Við bökkuðum hvor aðra upp allan tímann. Það var 0-0 í hálfleik og nóg eftir og við bara héldum áfram." Var eitthvað sérstakt rætt í hálfleik. Staðan 0-0 en flóðgáttirnar opnuðust í síðari hálfleik. „Nei, bara að halda áfram. Leikurinn er 90 mínútur og mér fannst við vera með þennan leik í hálfleik þó svo að það hafi ekki verið komið mark." Þessi úrslit fleyta Stjörnunni upp í efri helminginn á markatölu en þessi úrslit hljóta að gefa liðinu byr undir báða vængi. „Ég verð að viðurkenna að ég er ekki með stöðutöfluna á hreinu en þetta er mjög þétt þarna. Þannig að þrjú stig gefa okkur helling." Hvernig horfir Ingibjörg á framhaldið. Stjarnan er í góðum séns á að komast og vera í efri hlutanum. „Klárlega, það er alltaf stefnan að vera í efri hlutanum. Ef við spilum eins og við gerðum í dag þá ætti það að vera lítið vesen." Ingibjörg var að skora sitt fyrsta mark í sumar og var spurð að lokum út í það hvernig það var að sjá boltann syngja í netinu. „Það var mjög ljúft. Ég hef látið verja frá mér nokkrum sinnum í sumar og það var fínt að það var ekki í dag."