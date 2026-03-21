Óskar Hrafn Þorvaldsson vonast til að hans menn í liði KR byggi ofan á afgerandi 4-0 sigur á Stjörnunni í undanúrslitum Lengjubikars karla síðustu helgi er liðið mætir Fylki í úrslitum í dag.
„Við KR-ingar erum mjög vel stemmdir. Við erum þakklátir að fá leik sem þennan þegar stutt er í mót. Það er munur á úrslitaleik í Lengjubikar og æfingaleikjum. Það er mikil tilhlökkun hjá okkur,“ segir Óskar Hrafn í samtali við Sýn.
KR lék við hvurn sinn fingur gegn Stjörnunni í Garðabæ síðustu helgi og vann 4-0 sigur til að tryggja sitt sæti í úrslitum. Sá sigur var síst of stór. Óskar segir stíganda hjá sínu liði og vonast til að taka áfram skref upp á við.
„Það er auðvitað markmiðið. Það er að byggja ofan á þessa frammistöðu sem við höfum náð í undanförnum leikjum, bæði á móti Njarðvík og Stjörnunni. Mér finnst góður gangur í hópnum og liðinu. Ekki bara innan vallar heldur líka utan vallar,“
„Æfingaferðin sem við fórum í var vel nýtt bæði æfingalega séð og að finna út hvað menn vilja vera og hvað þeir þurfa að gera til að ná því. Þessi leikur í dag er bara einn angi af því að bæta sig sem lið.“ segir Óskar.
Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis, greindi leik KR við Stjörnuna og segist ætla að forðast mistök sem Garðbæingar gerðu þar. Fylkir mæti með annað leikplan og byggi á góðum varnarleik gegn orkumiklu pressuliði KR.
Óskar Hrafn býst við áskorun í dag sem er frábrugðin þeirri á laugardaginn var.
„Við erum alveg meðvitaðir um það að það hentar Fylkismönnum ágætlega að liggja til baka og sækja hratt. Þeir eru með fljóta menn fram á við,“
„Það er það sem við búumst við og það sem við þurfum að vera betri í heldur en við vorum í mörgum leikjum í fyrra. Varnarleikurinn okkar byrjar ekki og snýst ekkert endilega um hvernig hann er neðst á vellinum. Heldur meira um það hvað við gerum þegar við töpum boltanum, hversu öflugir við erum að loka á menn og vinna hann til baka,“
„Ég lít fyrst og fremst á þetta sem áskorun. Ef við erum ekki á tánum og tilbúnir að verjast framarlega á vellinum geta Fylkismenn sannarlega sært okkur,“ segir Óskar.
Arnór Ingvi Traustason fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt gegn Stjörnunni. Hann missir því af leik dagsins. Það er högg fyrir Vesturbæinga.
„Auðvitað er alltaf slæmt að hann sé ekki með. En ég held það hefði verið dýrmætast fyrir hann að fá mínútur í lappirnar. Hann þurfti að bíða þar til 7. Febrúar að byrja að spila. Það er kannski helst það,“
„Við erum svo sem ágætlega mannaðir og þegar einn dettur út kemur annar inn. Ég lít frekar á mínúturnar sem hann hefði getað fengið til að ná enn betri takti með liðinu,“ segir Óskar Hrafn.
Þónokkrir leikmenn KR sátu í stúkunni og horfðu á leikinn við Stjörnuna. Einn snýr aftur.
„Luke Rae er klár aftur. En það er eitthvað aðeins í aðra leikmenn,“ segir Óskar.
Áfram eru þeir Michael Akoto, Orri Hrafn Kjartansson, Birgir Steinn Styrmisson, Alexander Helgi Sigurðarson, Galdur Guðmundsson og Hjalti Sigurðsson á meiðslalistanum.
Ertu bjartsýnn að þú haldir á bikar í lok dags?
„Ég er bjartsýnismaður. Glasið er hálffullt hérna í Vesturbænum. En það veltur auðvitað á því að menn mæti almennilega gíraðir, með hátt orkustig. Ef það er til staðar þá erum við í fínum málum,“ segir Óskar.
Leikur Fylkis og KR hefst klukkan 14:00. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og lýst beint hér á Vísi.
Seinni hálfleik leiksins verður þá fylgt eftir ásamt fjölda leikja víða um Evrópu í Doc Zone á Sýn Sport, sem hefst klukkan 14:40.