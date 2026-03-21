Íslenski boltinn

Víkingar unnu titil og tvo leiki sama dag

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði lokamark Víkinga í sigrunum tveimur í dag.
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði lokamark Víkinga í sigrunum tveimur í dag. vísir/Diego

Íslandsmeistarar Víkings sýndu og sönnuðu hve stóran og góðan leikmannahóp þeir hafa með því að vinna tvo leiki í dag og tryggja sér um leið sigur í Bose-bikarnum.

Nokkuð hefur verið ritað og rætt um stærðina á leikmannahópi Víkinga sem var undirstrikuð í dag þegar þeir gátu teflt fram tveimur firnasterkum liðum, í sigrum á FH og Stjörnunni.

Víkingar byrjuðu á að spila æfingaleik við FH í hádeginu og í því Víkingsliði voru menn á borð við Daníel Hafsteinsson, Erling Agnarsson og framherjann Elías Má Ómarsson sem sneri heim til Íslands úr atvinnumennsku í vetur.

Elías sýndi hvað hann hefur fram að færa með tveimur stórgóðum mörkum auk þess sem að hinn 16 ára gamli Þorri Ingólfsson skoraði eitt, eftir sláarskot Elíasar. Þorri lagði auk þess upp seinna mark Elíasar en mörkin má sjá hér að neðan, á X-síðu Livey.

Í kvöld lék Víkingur svo úrslitaleik gegn Stjörnunni í Bose-bikarnum, innandyra í Miðgarði í Garðabæ, þar sem Víkingar unnu einnig, í þetta sinn 3-1.

Örvar Eggertsson kom Stjörnunni reyndar yfir í leiknum en Óskar Borgþórsson jafnaði metin á 36. mínútu og Valdimar Þór Ingimundarson kom Víkingi yfir snemma í seinni hálfleik. Gylfi Þór Sigurðsson, sem er á leið með íslenska landsliðinu í tvo vináttulandsleiki í Kanada, innsiglaði svo sigurinn með góðu skoti af vítateigslínunni eftir afar þunga sókn Íslandsmeistaranna.

Víkingur Reykjavík

