Skellti á Zlatan og hélt einhver væri að gera símaat Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. mars 2026 09:02 Helena Seger og Zlatan Ibrahimovic hafa verið saman síðan 2002. Þau eiga tvo syni, Maximilian og Vincent. getty/Claudio Villa Bosse Andersson, sem brátt lætur af störfum sem íþróttastjóri Djurgården, er með marga þekkta einstaklinga í símaskránni sinni. Meðal þeirra er Zlatan Ibrahimovic. Andersson ætlaði ekki að trúa því þegar Zlatan hafði samband við hann fyrir nokkrum árum. Í síðustu viku tilkynnti Andersson að hann myndi hætta sem íþróttastjóri Djurgården. Hann hefur gegnt því starfi frá 2013 en gerði það einnig á árunum 1999-2008. Andersson er vel tengdur í fótboltabransanum og þekkir marga. En hann keypti það ekki þegar Zlatan hringdi í hann og taldi að um símaat væri að ræða. „Hann hringdi í mig og ég hélt að þetta væri símaat. Ég hélt að hann myndi ekki hringja í mig. En þetta var ekkert prakkarastrik. Hann vildi virkilega ná í mig," sagði Andersson sem skellti á Zlatan þegar hann hringdi fyrst. Að hans sögn þurfti eiginkona Zlatans, Helena Seger, að senda Andersson skilaboð til að sannfæra hann um að Zlatan væri að reyna að komast í samband við hann. Zlatan lagði skóna á hilluna fyrir þremur árum. Síðan þá hefur hann verið sínu gamla félagi, AC Milan, innan handar. Sænski boltinn