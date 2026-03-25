Fótbolti

Skellti á Zlatan og hélt ein­hver væri að gera símaat

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Helena Seger og Zlatan Ibrahimovic hafa verið saman síðan 2002. Þau eiga tvo syni, Maximilian og Vincent. getty/Claudio Villa

Bosse Andersson, sem brátt lætur af störfum sem íþróttastjóri Djurgården, er með marga þekkta einstaklinga í símaskránni sinni. Meðal þeirra er Zlatan Ibrahimovic. Andersson ætlaði ekki að trúa því þegar Zlatan hafði samband við hann fyrir nokkrum árum.

Í síðustu viku tilkynnti Andersson að hann myndi hætta sem íþróttastjóri Djurgården. Hann hefur gegnt því starfi frá 2013 en gerði það einnig á árunum 1999-2008.

Andersson er vel tengdur í fótboltabransanum og þekkir marga. En hann keypti það ekki þegar Zlatan hringdi í hann og taldi að um símaat væri að ræða.

„Hann hringdi í mig og ég hélt að þetta væri símaat. Ég hélt að hann myndi ekki hringja í mig. En þetta var ekkert prakkarastrik. Hann vildi virkilega ná í mig,“ sagði Andersson sem skellti á Zlatan þegar hann hringdi fyrst.

Að hans sögn þurfti eiginkona Zlatans, Helena Seger, að senda Andersson skilaboð til að sannfæra hann um að Zlatan væri að reyna að komast í samband við hann.

Zlatan lagði skóna á hilluna fyrir þremur árum. Síðan þá hefur hann verið sínu gamla félagi, AC Milan, innan handar.

Sænski boltinn

