Liverpool-goðsögn greind með heilabilun Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. mars 2026 23:15 John Toshack skoraði 74 mörk og vann níu titla með Liverpool á áttunda áratugnum. Getty/Peter Robinson Knattspyrnugoðsögnin John Toshack, sem gerði garðinn frægan með Liverpool og velska landsliðinu á sínum tíma, hefur verið greindur með heilabilun en þetta staðfestir sonur hans Cameron. Hinn 77 ára gamli Toshack skoraði 13 mörk í 40 landsleikjum fyrir landslið sitt sem hann þjálfaði einnig bæði árið 1994 og á milli 2004 og 2010. Eftir glæsilegan feril með Liverpool þjálfaði hann nokkur helstu félög víðs vegar um Evrópu, þar á meðal Real Madrid, Real Sociedad og Besiktas. Sonur hans og fyrrverandi aðstoðarmaður Leeds United, Cameron, sem nú þjálfar í Taílandi, sagði að faðir hans ætti „bæði góða daga og slæma daga“. Hræðilegur sjúkdómur „Þetta er hræðilegur sjúkdómur,“ sagði hann við Daily Mail. Wales and Liverpool legend John Toshack has been diagnosed with dementia, his son Cameron has confirmed. pic.twitter.com/V0OB8wVXuQ— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) March 25, 2026 „Það er skammtímaminnið þar sem við sjáum það. Ég tala við hann flesta daga og ef við spjöllum saman síðdegis man hann kannski ekki eftir því að við töluðum líka saman á morgnana. En ef ég spyr hann um Liverpool-dagana, eða [Real] Sociedad eða [Real] Madrid, þá eru smáatriðin ótrúleg,“ sagði Cameron. Leikurinn hefði getað verið í gær „Um daginn var hann að segja mér frá leik Real Madrid gegn AC Milan, leikmanni Arrigo Sacchi, og nákvæmlega hvernig hann aðlagaði miðjuna sína til að takast á við Marco van Basten. Leikurinn hefði getað verið í gær, minnið hans var svo skýrt,“ sagði Cameron. Liverpool & Wales great Toshack diagnosed with dementia https://t.co/x2MvAkza96— BBC Merseyside (@bbcmerseyside) March 25, 2026 Toshack lá í tvær vikur í öndunarvél á sjúkrahúsi í Barcelona eftir að hafa smitast af Covid-19 og lungnabólgu. Í nóvember 2022 sagði hann að hann hefði verið „alvarlega veikur“ og bætti við: „Þegar ég hugsa til baka núna er það ógnvekjandi.“ Þrátt fyrir vitglöpsgreininguna segir Cameron að hann fái enn reglulega frábær þjálfunarráð frá föður sínum. Hann gefur enn frábær ráð „Ég mun tala við hann um það sem við erum að gera í Taílandi og hann gefur enn frábær ráð. Sem knattspyrnustjóri gat hann alltaf séð tvö eða þrjú skref fram á við og það var alltaf í genunum hjá mér, í raun og veru,“ sagði Cameron. John Toshack hóf leikferil sinn með heimafélaginu Cardiff City áður en hann gekk til liðs við Liverpool árið 1970. Myndaði framherjapar með Keegan Hann myndaði stórkostlegt framherjateymi með Kevin Keegan og vann þrjá enska meistaratitla, tvo UEFA-bikara, einn FA-bikar, einn Evrópubikar, góðgerðarskjöldinn og UEFA-ofurbikarinn á glæsilegu átta ára tímabili með Liverpool. Velski maðurinn gekk til liðs við Swansea City sem leikmaður og þjálfari árið 1978 og leiddi félagið úr fjórðu deild upp í þá fyrstu ásamt því að vinna þrjá bikartitla í Wales. Hann vann bikara í fimm af átta mismunandi löndum þar sem hann þjálfaði - þar á meðal tvö tímabil með Real Madrid - og síðasta hlutverk hans var hjá Tractor í Aserbaídsjan árið 2018. 