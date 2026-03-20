Blikakonur eru komnar í úrslitaleik Lengjubikars kvenna í fótbolta eftir 6-1 stórsigur á Stjörnunni í Garðabænum í kvöld.
Blikar eiga titil að verja en þær urðu Íslands-, bikar- og Lengjubikarmeistarar í fyrra. Breiðablik mætir annaðhvort Þrótti eða Víkingi í úrslitaleiknum í næstu viku.
Stjarna kvöldsins var Blikinn Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir sem skoraði fernu í leiknum.
Hrafnhildur Ása hefur verið í miklum ham að undanförnu og raðaði inn mörkum í kvöld. Hún hefur nú skorað tíu mörk í fimm leikjum í Lengjubikarnum í ár.
Hrafnhildur Ása kom Blikum í 1-0 strax á 17. mínútu en Andrea Mist Pálsdóttir jafnaði metin fjórum mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Murielle Tiernan.
Hrafnhildur Ása var hins vegar komin með þrennu eftir aðeins hálftíma leik eftir mörk á 22. og 30. mínútu.
Líf Joostdóttir van Bemmel skoraði fjórða markið á 72. mínútu.
Hrafnhildur Ása var þó ekki hætt heldur innsiglaði fernuna á 87. mínútu áður en Lilja Þórdís Guðjónsdóttir skoraði sjötta markið á lokamínútunum.