Víkingskonur tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. mars 2026 19:56 Bergdís Sveinsdóttir skoraði eitt mark og lagði upp tvö í sigri Víkinga í kvöld. Vísir/Anton Víkingskonur tryggðu sér sæti í úrslitaleik Lengjubikars kvenna í fótbolta eftir 4-2 sigur á Þrótti í undanúrslitaleik í Laugardalnum í kvöld. Víkingsliðið mætir Breiðabliki í úrslitaleiknum eftir fimm daga eða á laugardaginn kemur en Breiðablik vann 6-1 sigur á Stjörnunni í hinum undanúrslitaleiknum. Bergdís Sveinsdóttir var á bak við öll fjögur mörk Víkingsliðsins í leiknum en hún skoraði eitt og lagði upp hin þrjú. Víkingar fengu algjöra draumabyrjun þegar liðið skoraði tvö mörk á fyrstu tólf mínútum leiksins. Fyrst skoraði Bergdís Sveinsdóttir á 5. mínútu með skoti beint úr hornspyrnu. Bergdís átti síðan líka stóran þátt í öðru marki Víkingsliðsins aðeins sjö mínútum síðar. Jóhanna Elín Halldorsdóttir gerði þá frábærlega í því að spila Bergdísi eina í gegn í teignum en Mollee Swift varði frá henni. Jasmín Erla Ingadóttir var hins vegar á réttum stað og setti frákastið í markið. Staðan var 2-0 fyrir Víkingskonur. Þróttur vann sig inn í leikinn og fyrirliðinn Álfhildur Rósa Kjartansdóttir skoraði með skoti beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu. Boltinn sigldi í fjærhornið án þess að einhver kæmi við hann. Jóhanna Elín kom Víkingi í 3-1 á 59. mínútu með skoti úr teignum eftir frábæran undirbúning Bergdísar sem sprendi upp vörnina með gullsendingu. Lokamarkið skoraði Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir, nýr fyrirliði Víkingsliðsins, með skalla á 88. mínútu eftir stoðsendingu Bergdísar í framhaldi af stuttri hornspyrnu. Þróttarar minnkuðu muninn með marki í blálokin þegar Unnur Dóra Bergsdóttir skallaði boltann í markið eftir mikla orrahríð. Lengjubikar kvenna Víkingur Reykjavík Þróttur Reykjavík