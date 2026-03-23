Íslenski boltinn

Víkingskonur tryggðu sér sæti í úr­slita­leiknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bergdís Sveinsdóttir skoraði eitt mark og lagði upp tvö í sigri Víkinga í kvöld. Vísir/Anton

Víkingskonur tryggðu sér sæti í úrslitaleik Lengjubikars kvenna í fótbolta eftir 4-2 sigur á Þrótti í undanúrslitaleik í Laugardalnum í kvöld.

Víkingsliðið mætir Breiðabliki í úrslitaleiknum eftir fimm daga eða á laugardaginn kemur en Breiðablik vann 6-1 sigur á Stjörnunni í hinum undanúrslitaleiknum.

Bergdís Sveinsdóttir var á bak við öll fjögur mörk Víkingsliðsins í leiknum en hún skoraði eitt og lagði upp hin þrjú.

Víkingar fengu algjöra draumabyrjun þegar liðið skoraði tvö mörk á fyrstu tólf mínútum leiksins.

Fyrst skoraði Bergdís Sveinsdóttir á 5. mínútu með skoti beint úr hornspyrnu.

Bergdís átti síðan líka stóran þátt í öðru marki Víkingsliðsins aðeins sjö mínútum síðar.

Jóhanna Elín Halldorsdóttir gerði þá frábærlega í því að spila Bergdísi eina í gegn í teignum en Mollee Swift varði frá henni. Jasmín Erla Ingadóttir var hins vegar á réttum stað og setti frákastið í markið.

Staðan var 2-0 fyrir Víkingskonur.

Þróttur vann sig inn í leikinn og fyrirliðinn Álfhildur Rósa Kjartansdóttir skoraði með skoti beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu. Boltinn sigldi í fjærhornið án þess að einhver kæmi við hann.

Jóhanna Elín kom Víkingi í 3-1 á 59. mínútu með skoti úr teignum eftir frábæran undirbúning Bergdísar sem sprendi upp vörnina með gullsendingu.

Lokamarkið skoraði Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir, nýr fyrirliði Víkingsliðsins, með skalla á 88. mínútu eftir stoðsendingu Bergdísar í framhaldi af stuttri hornspyrnu.

Þróttarar minnkuðu muninn með marki í blálokin þegar Unnur Dóra Bergsdóttir skallaði boltann í markið eftir mikla orrahríð.

Lengjubikar kvenna Víkingur Reykjavík Þróttur Reykjavík

