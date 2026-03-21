Sjáðu öll mörkin, rauða spjaldið og vítin þegar Fylkir fagnaði titlinum

Sindri Sverrisson skrifar
Fylkismenn fögnuðu vel í dag og gera eflaust enn.
Facebook/@fylkir

Fylkismenn urðu í dag Lengjubikarmeistarar karla í fótbolta eftir ævintýralegan úrslitaleik gegn KR. Vítaspyrnukeppni þurfti til, eftir að staðan var 4-4 að loknum venjulegum leiktíma.

Staðan var reyndar 3-3 þegar komið var fram í uppbótartíma leiksins og virtist Birkir Eyþórsson þá vera að skora sigurmark Fylkis. Manni færri náðu KR-ingar hins vegar að jafna, með marki frá hinum unga Sigurði Breka Kárasyni, og því réðust úrslitin í vítaspyrnukeppni.

Þar varði Ólafur Kristófer Helgason tvær spyrnur, frá þeim Gabríel Hrannari Eyjólfssyni og Amin Cosic, og tryggði Fylki deildabikarmeistaratitilinn.

Öll mörk leiksins, vítakeppnina og rauða spjaldið sem Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, fékk á 64. mínútu má sjá í spilaranum hér að neðan.

Klippa: Mörkin og vítakeppnin þegar Fylkir vann titilinn
Lengjubikar karla KR Fylkir

„Færir liðinu vonandi sjálfstraust“

Heimir Guðjónsson tók við stjórnartaumunum hjá karlaliði Fylkis í fótbolta síðasta haust og er strax búinn að færa félaginu fyrsta titilinn. Fylkir vann Lengjubikarinn í fyrsta skipti í sögu félagsins í dag og þessi titill er langþráður. 

