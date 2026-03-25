„Ef ég sé hann á æfingu þá brýt ég á honum lappirnar“

Birkir Bjarnason, leikjahæsti landsliðsmaður Íslands í fótbolta, lenti í ótrúlegum hremmingum á seinna tímabili sínu í Tyrklandi. Hann varð fyrir árás liðsfélaga sem áður hafði ógnað öðrum liðsfélaga með hnífi.
Birkir ræddi um lífið í Tyrklandi og ferilinn í heild í hlaðvarpsþættinum Chess After Dark en hann var leikmaður Adana Demirspor 2021-23.
Birkir hafði verið afar tvístígandi varðandi það að fara til félagsins en gekk svo hins vegar frábærlega fyrra tímabilið sitt þar. Fimm dögum fyrir seinna tímabilið varð hann hins vegar fyrir árás Marokkóans Younes Belhanda á æfingu, fékk lítið að spila eftir það og kvaddi svo félagið fyrr en ella eftir jarðskjálftann hryllilega í febrúar 2023 sem kostaði meira en 55.000 manns lífið.
„Ég átti þarna frábært fyrsta tímabil. Ég kom ótrúlega seint að skrifa undir [samninginn] og þá eru þeir búnir að kaupa Belhanda, sem var fyrirliði Galatasaray. Hann átti að vera í þessari stöðu, tíunni fyrir aftan Balotelli. En ég spilaði eiginlega allt tímabilið á meðan að hann var mikið á bekknum og eitthvað í meiðslum,“ segir Birkir en þetta hlutskipti virðist hafa farið afar illa í Belhanda.
„Þetta er Marokkói, með skap…“ segir Birkir og fer svo yfir það sem gerðist örfáum dögum fyrir fyrsta leik tímabilsins, í „5 á 5“-spili á æfingu:
„Ég er að pressa hann. Hann fær boltann, fer svolítið frá mér og fær smá högg frá öðrum, kemur svo til baka og ég er að pressa á hann. Svo snýr hann sér við, setur takkana í nárann á mér og neglir svo í kjálkann á mér. Eins fast og hann gat. Ég fór bara niður. Svo komu leikmenn þarna, og ég ætlaði náttúrulega bara að æða í hann, en okkur var bara haldið frá hvorum öðrum,“ segir Birkir.
Ítalinn Vincenzo Montella var þjálfari Adana á þessum tíma:
„Hann þykist ekki hafa séð þetta. Belhanda var ekki sendur inn heldur á bekk hjá æfingasvæðinu og við hinir höldum bara áfram æfingu,“ segir Birkir sem átti sem sagt bara að halda áfram að æfa eftir bylmings kjaftshögg frá liðsfélaga sínum:
„Ég vissi bara ekki hvar ég væri, eða hvað hefði gerst. Svo að lokum flautaði hann æfinguna af, enda allir í sjokki. Við förum inn og svo koma varaforsetinn og íþróttastjórinn upp á herbergi til mín, og byrja að afsaka þetta. Segja að þetta eigi ekki að gerast og spyrja hvernig ég hafi það. Ég sagði bara að ég væri ekki í lagi. Þeir grátbiðja mig um að fyrirgefa honum. Fóru með ræðuna um að við værum bræður og fjölskylda, en ég sagði bara að það væri ekki séns [að ég fyrirgæfi honum]. Ef ég sé hann á æfingu þá brýt ég á honum lappirnar, sagði ég við þá.“
Varaforsetinn og íþróttastjórinn héldu áfram að reyna að miðla málum og forseti félagsins mætti svo á svæðið og sagði að Belhanda hefði verið sendur heim. Flestir í leikmannahópnum stóðu með Birki og sögðu að Belhanda yrði að víkja en forsetinn endaði fundinn á að setja það í hendurnar á Birki hver örlög Belhanda yrðu:
„Henti þessu á bara á mig, rétt eftir að þetta gerðist. Ég var bara í sjokki og sagði ekki neitt,“ segir Birkir og fékk ekki mikinn tíma til að velta málinu fyrir sér.
„Svo byrjaði ég að verða svolítið smeykur. Tímabilið á undan hafði hann verið í rifrildi við annan í hópnum, Tyrkja, aðalvarnarmanninn okkar sem var algjört naut. Þeir voru eitthvað að rífast á æfingasvæðinu og Belhanda var sendur inn í klefa. Eftir æfingu löbbum við inn og þá bíður hann þar með hníf. Þannig að ég fór bara að verða smeykur við að hann myndi koma á eftir mér líka,“ segir Birkir.
Áfram var ýtt á Birki að taka ákvörðun, og helst að fyrirgefa Belhanda, en Birkir benti á að það væri nú ekki eðlilegt að hann væri neyddur til að taka þessa ákvörðun. Hann ráðfærði sig við umboðsmann sinn og endaði á að segja forráðamönnum Adana að þeir yrðu sjálfir að taka ákvörðunina. Skömmu síðar var Belhanda svo mættur á æfingu:
„Hann baðst afsökunar en ég hafði engan áhuga á að tala við hann. Þar af leiðandi var þetta mjög erfitt eftir þetta, enda var hann mjög stór í Tyrklandi og hjá forsetanum. Eftir þetta spilaði ég nánast ekki neitt,“ segir Birkir.
Hann gekk svo í raðir síns gamla félags Viking í Noregi en lauk ferlinum með ítalska félaginu Brescia í fyrra.
Birkir á að baki 113 A-landsleiki, sem er Íslandsmet, og var í aðalhlutverki með landsliðinu þegar það náði sínum hæstu hæðum, á EM 2016 og HM 2018.