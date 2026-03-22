41 árs Birkir fær loks að spila með bróður sínum

Einn leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, hægri bakvörðurinn Birkir Már Sævarsson, er genginn til liðs við Aftureldingu og mun því spila í Lengjudeildinni í fótbolta í sumar.
Þar með er ljóst að Birkir mun spila með bróður sínum, Aroni Elí, sem verið hefur lykilmaður og fyrirliði í Mosfellsbænum og leikið sex tímabil með Aftureldingu.
Birkir, sem á að baki 103 A-landsleik og spilaði til að mynda á EM í Frakklandi 2016 og HM í Rússlandi 2018, er orðinn 41 árs gamall en lætur engan bilbug á sér finna. Hann kvaddi uppeldisfélag sitt Val, í annað sinn á ferlinum, haustið 2024 og flutti til Svíþjóðar en hélt áfram að spila þar og hefur svo einnig æft og spilað með KH eftir að hafa snúið aftur heim til Íslands.
Á ferlinum hefur hann einnig spilað með Brann í Noregi og Hammarby í Svíþjóð en nú tekur Birkir slaginn með Aftureldingu.
„Mér líst vel mjög vel á að ganga til liðs við Aftureldingu. Ég hef fylgst vel með liðinu á síðustu árum og hrifist af leikstílnum og andrúmsloftinu í kringum klúbbinn. Svo er auðvitað gamall draumur að rætast þegar ég fæ loksins tækifæri til að spila með litla bróður mínum. Þannig að ég hlakka mikið til sumarsins í Mosó,“ sagði Birkir eftir undirskrift.
Koma Birkis ætti að efla enn frekar trúna á að Mosfellingar snúi aftur í Bestu deildina, eftir að hafa leikið þar í fyrsta sinn á síðustu leiktíð en á endanum þurft að sætta sig við fall um haustið með naumindum.