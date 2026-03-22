Íslenski boltinn

41 árs Birkir fær loks að spila með bróður sínum

Sindri Sverrisson skrifar
Bræður Aron Elí og Birkir Már Sævarssynir sameina nú krafta sína hjá Aftureldingu.
Bræður Aron Elí og Birkir Már Sævarssynir sameina nú krafta sína hjá Aftureldingu. Afturelding

Einn leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, hægri bakvörðurinn Birkir Már Sævarsson, er genginn til liðs við Aftureldingu og mun því spila í Lengjudeildinni í fótbolta í sumar.

Þar með er ljóst að Birkir mun spila með bróður sínum, Aroni Elí, sem verið hefur lykilmaður og fyrirliði í Mosfellsbænum og leikið sex tímabil með Aftureldingu.

Birkir, sem á að baki 103 A-landsleik og spilaði til að mynda á EM í Frakklandi 2016 og HM í Rússlandi 2018, er orðinn 41 árs gamall en lætur engan bilbug á sér finna. Hann kvaddi uppeldisfélag sitt Val, í annað sinn á ferlinum, haustið 2024 og flutti til Svíþjóðar en hélt áfram að spila þar og hefur svo einnig æft og spilað með KH eftir að hafa snúið aftur heim til Íslands. 

Á ferlinum hefur hann einnig spilað með Brann í Noregi og Hammarby í Svíþjóð en nú tekur Birkir slaginn með Aftureldingu.

„Mér líst vel mjög vel á að ganga til liðs við Aftureldingu. Ég hef fylgst vel með liðinu á síðustu árum og hrifist af leikstílnum og andrúmsloftinu í kringum klúbbinn. Svo er auðvitað gamall draumur að rætast þegar ég fæ loksins tækifæri til að spila með litla bróður mínum. Þannig að ég hlakka mikið til sumarsins í Mosó,“ sagði Birkir eftir undirskrift.

Koma Birkis ætti að efla enn frekar trúna á að Mosfellingar snúi aftur í Bestu deildina, eftir að hafa leikið þar í fyrsta sinn á síðustu leiktíð en á endanum þurft að sætta sig við fall um haustið með naumindum.

Lengjudeild karla Afturelding

