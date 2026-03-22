„Það var erfitt að anda“

Gylfi Þór Sigurðsson fagnar því mjög að vera snúinn aftur í landsliðshóp Íslands eftir 18 mánaða fjarveru. Ef undanskilið er stutt verkefni til Mexíkó á dögunum, sem var erfitt.
Ísland mætti Mexíkó ytra við strembnar aðstæður. Einn helsti glæpaforingi landsins var ráðinn af dögum og úr varð ófremdarástand víða um land.
Lukkulega skapaðist engin teljanleg hætta fyrir landsliðsmenn Íslands en þeir neyddust þó til að halda sig meira og minna á hóteli liðsins í Mexíkó og auka þurfti öryggisgæslu vegna ástandsins.
Leikurinn var utan opinbers landsleikjaglugga og því voru í hópnum aðeins leikmenn úr Bestu deild karla. Eftir krefjandi daga tóku við strembnar aðstæður þegar í leikinn var komið og hann tapaðist 4-0 í mikilli hæð, með fylgjandi þunnu lofti.
Gylfi segir leikinn hafa tekið á.
„Þetta var erfitt. Þetta var auðvitað ákveðin upplifun svona fyrir utan æfingar og á leikdegi, svona miðað við ástandið í kringum okkur. Hvað varðar leikinn var þetta í einhverri tvö þúsund feta hæð. Fyrir okkur alla var þetta erfiðasti leikur sem við höfum spilað,“ segir Gylfi og bætir við:
„Það var mjög erfitt að anda og ná einhverju súrefni inn í líkamann. En auðvitað var þetta skemmtilegt verkefni og ævintýri að fara þarna alla leið að spila. En þetta var eilítið öðruvísi en maður er vanur.“
